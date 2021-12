Zajímavé spekulace. 4 hráči ze zahraničí, kteří jsou spojováni s příchodem do Slavie

Slavia bude zřejmě lovit posily na domácím i zahraničním trhu. Na tom si podle nejrůznějších spekulací vyhlédla hned čtyři fotbalisty s cizím pasem. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Hussein Ali (Švédsko, Örebro) Sázka na jednoho Švéda se Slavii už vyplatila. Kapitán švédské reprezentační jednadvacítky Aihaim Ousou sice v létě přicházel spíše jako investice do budoucna, nyní je ale v Edenu stoperem číslo jedna. I proto by do údajně mohl přijít taky Hussein Ali - devatenáctiletý pravý obránce, jenž by mohl být náhradou za Alexandera Baha, o kterého je zájem v zahraničí. Ali, jenž je, stejně jako Ousou, hráčem švédské reprezentační jednadvacítky, momentálně působí v Örebro. Foto: Profimedia.cz

Joel Mattsson (Finsko, Mariehamn) Další možná posila ze severu Evropy. Taky Joel Mattsson může nastupovat na pravém kraji obrany i zálohy, takže i on by případně mohl nahradit Baha. Dvaadvacetiletý bývalý finský mládežnický reprezentant navíc podle portálu transfermarkt.de stojí pouhých 150 tisíc eur, takže by se mohlo jednat o levnou investici. Mattsson od léta hostuje ve finském Mariehamnu, patří ale dánskému Vejle. Foto: YouTube.com

Ryan Nyambe (Namibie, Blackburn) Stejně jako Ali a Mattsson nastupuje na postu pravého beka. Ovšem na rozdíl od nich by byl hodně drahý. Portál transfermarkt.de ocenil obránce Namibie částkou 2,5 milionů eur, takže by se určitě dostal přes 50 milionů korun. Opora druholigového anglického Blackburnu má čtyřiadvacet let, jeho výhodou je, že může naskočit i na postu stopera. Foto: Profimedia.cz