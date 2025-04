Zajímavé comebacky. 3 hráči, kteří by v létě mohli přijít do české ligy

Část 1 / 4



Česká liga by v létě mohla zažít pár zajímavých comebacků. O kom se mluví? Kdo by mohl posílit Slavii? Kdo Spartu? A kdo Hradec Králové? Podívejte se.

Pokračování 2 / 4 Robin Hranáč Minulou sezonu měl parádní, dostal se i na EURO a v létě přestoupil asi za 250 milionů korun do Hoffenheimu. Jenže německé angažmá mu příliš nevychází a brzy se zřejmě bude řešit jeho budoucnost. Jednou z variant je návrat do české ligy – ne však do Plzně, ze které odešel do Bundesligy, ale do Slavie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 4 Vladimír Darida Bývalý reprezentační kapitán má silnou pozici v řecké Soloni. V Arisu má smlouvu do června, svými výkony si říká o novou. Ale prodlouží ji? Už nějaký čas se spekuluje o jeho návratu domů. Velký zájem má Hradec Králové, Vladimír Darida má na kraji města postavený dům. Dávalo by to smysl. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 4 Pavel Kadeřábek Třiatřicetiletý bek je několik let hráčem německého Hoffenheimu. Po sezoně mu ale končí smlouva a zdá se, že se jeho cesty s klubem rozejdou. Vrátí se do Sparty? Pražany post pravého beka trápí, zranění jsou Angelo Preciado i Tomáš Wiesner, Pavel Kadeřábek by mohl být posilou do základu. Je otázkou, jakou cestou se Sparta vydá. Foto: Profimedia.cz