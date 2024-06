Zajímavá posila Plzně. Podívejte se, kterými kluby prošel Christophe Kabongo

Kabongo má aktuálně na kontě šest startů za českou jednadvacítku, do statistik se zapsal už čtyřmi góly. Na svůj věk už toho stihl víc než dost, teď míří do Plzně. Kde působil předtím? Podívejte se.

Pokračování 4 / 4

Podbrezová

Kabongo zamířil z Belgie na Slovensko, konkrétně do Podbrezové, kde začal pravidelně nastupovat. Za tento slovenský celek odehrál 45 zápasů a vstřelil v nich 14 branek. Jeho výkony ho vynesly až do české reprezentace do jednadvaceti let – a taky k angažmá v Plzni.

Foto: Profimedia.cz