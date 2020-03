Zajímavá jména. 5 českých útočníků z AHL, kteří mohou zabojovat o mistrovství světa

Do začátku světového šampionátu ve Švýcarsku zbývá ještě dost času a stát se ještě může ledacos. Trenér Miloš Říha bedlivě sleduje situaci v NHL, kde se mu začínají odtajňovat jména prvních posil, s nimiž by mohl počítat. Zkušený kouč by však mohl sáhnout i do AHL. Kterým útočníkům z farmářské soutěže by mohl dát šanci? Podívejte se.