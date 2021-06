Zajímá se o ně turecký mistr. 3 Češi, kteří byli spojováni s odchodem do Besiktase

Nyní o něj ale velmi stojí Sparta, do které by jej rád přivedl kouč Pavel Vrba. Nebo bude všechno úplně jinak? Ještě předtím, než zamířil do Řecka, ho lákal Besiktas, který okolo něj kroužil už v roce 2019. Pokusí se Krmenčíka nyní získat znovu?

Bude zajímavé sledovat, co se po bude dít s Michaelem Krmenčíkem. Osmadvacetiletý útočník stále patří belgickým Bruggám, v těch ale nejspíš pokračovat nebude. Na jaře proto odešel na hostování do PAOK Soluň, kde znovu nazul střelecké kopačky.

Jiří Pavlenka

Loni se Brémy ještě zachránily, tentokrát už to ale nedokázaly a padají z Bundesligy. Sestupu nezabránili ani Theodor Gebre Selassie a Jiří Pavlenka, kteří patřili ke klíčovým hráčům týmu. Gebre už v Německu pokračovat nebude a nejspíš se vrátí do Liberce, je však otázkou, co bude s Pavlenkou, který se chystá s českým týmem na EURO. O nabídky by neměl mít nouzi, dříve se spekulovalo o zájmu Liverpoolu nebo Barcelony, nyní jej podle webu fanatik.com láká i Besiktas.

Foto: Profimedia.cz