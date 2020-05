Zájem o hráče z Letné. 3 cizinci Sparty, kteří už brzy mohou odejít do Turecka

Sparta zjistila, že zahraniční cesta není tou správnou, kterou by se měl klub vydat. Letenský kádr se tak neustále mění a už brzy by měl doznat dalších změn. Co se tedy bude dít v dalších týdnech a měsících? Někteří hráči z Letné odejdou – zájem je o ně například v Turecku. Jména tří sparťanských cizinců, kteří by do této země mohli zamířit, najdete v následujících kapitolách.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia