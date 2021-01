Zájem o české hvězdy roste. 3 hráči, kteří by už brzy mohli zamířit do Premier League

Matěj Vydra patří Burnley, Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem zase válí ve West Hamu. Do anglické Premier League by se ale brzy mohly vydat další hvězdy českého fotbalu. Jména tří z nich najdete v následujících kapitolách.

Před rokem ho ze Slavie chtělo přivést Nice, pak se spekulovalo dokonce o zájmu Dortmundu, Valencie nebo Ajaxu. Ondřej Kolář však zůstal v Edenu a se Slavií podepsal i novou smlouvu. Zájem o něj však neutichl a nyní se nahlas hovoří o jeho možném odchodu do Premier League. V té by se mohl stát novou posilou West Hamu.

Alex Král

V souvislosti s odchodem do Premier League se skloňuje také jméno Alexe Krále, jenž je nyní oporou moskevského Spartaku. Už dříve se psalo o tom, že by dvaadvacetiletý reprezentační záložník mohl zamířit do West Hamu, nyní jej však podle britského listu The Mirror láká taky Wolverhampton, Leeds nebo Newcastle.

Foto: Profimedia.cz