Zahraniční rekordmani. 4 cizinci, kteří odehráli nejvíc zápasů v historii německé Bundesligy

V roce 2008 přišel do Wolfsburgu a v následující sezoně se stal druhým japonským fotbalistou, který vyhrál Bundesligu. Na začátku sezony 2013/14 se však stěhoval do nového působiště. V Norimberku zvládl odehrát 14 utkání a létě roku 2014 zamířil do Frankfurtu, kde má podepsanou smlouvu do konce sezony 2023/24.

Od chvíle, co se poprvé v sezoně 2010/11 objevil v dresu Borussie Dortmund, až do chvíle, kdy po dvanácti sezonách jako desetinásobný šampion soutěž opouštěl, patřil k jejím největším osobnostem. Pouze legendární Gerd Müller nastřílel víc branek než polský kanonýr. Tomu na 312 přesných tref stačilo odehrát 384 utkání.

Pro fanoušky Bayernu to byl loni v létě šok, v Barceloně jásali. Tak lze popsat situaci kolem odchodu Roberta Lewandowskiho do Španělska. Polský kanonýr zamířil za novou výzvou na Pyrenejský poloostrov, ale v německé Bundeslize za sebou zanechal významný odkaz.

Pokračování 5 / 5

1. Claudio Pizarro (Peru) – 490 zápasů

Kdybyste se zeptali anglických fanoušků, co si myslí o Claudiu Pizarrovi, nejspíš by na základě jeho účinkování v dresu londýnské Chelsea odpověděli, že to byl průměrný hráč. Měli by nejspíš pravdu, protože jeho angažmá na Stamford Bridge v letech 2007 až 2009 je vůbec nejhorším obdobím jeho kariéry. Během dvou sezon odehrál jen 32 zápasů a dal pouhé dva góly.

Kdybyste však stejnou otázku položili německým příznivcům (a především fanouškům Bayernu Mnichov a Werderu Brémy), mluvili by o peruánském forvardovi v superlativech. Právě v těchto klubech totiž před odchodem na ostrovy zářil a když se po nepovedené anglické epizodě vrátil zpět do vlasti, našel v Brémách opět někdejší famózní střeleckou formu. Když se v roce 2020 v 41 letech loučil s profesionální kariérou, měl na kontě 197 gólů ve 490 zápasech, což z něho dělá šestého nejlepšího střelce v historii Bundesligy. Žádný cizinec však neodehrál v nejvyšší německé soutěži víc utkání než on.

