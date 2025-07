Zahraniční hvězdy. 11 nejlepších cizinců, kteří hráli za fotbalovou Slavii

Ve fotbalové Slavii rádi sázejí na cizince. Někdy se to vyplatí, jindy je to šlápnutí vedle. Z některých zahraničních hráčů se však staly legendy sešívaného klubu.



Část 1 / 12



Vzpomenete si ještě na Halila Altintopa, Ruslana Rotaně či Dannyho? Všichni ve Slavii vyhořeli. Jiní hráči ze zahraničí však zanechali v Edenu velmi dobrý dojem. Vybrat z mnoha výborných fotbalistů, kteří klubem prošli a zapsali se do jeho historie, ty absolutně nejlepší, není vůbec nic lehkého, přesto jsme se o to skromně pokusili. S lítostí jsme do nejlepší formace nezařadili několik vynikajících borců, které by třeba jiní tvůrci upřednostnili, a kteří by tam klidně mohli mít místo. Ale to už je úděl všech podobných výběrů, které mají přívlastek „nejlepší“, protože jsou nejlepší jen z jistého úhlu pohledu a jsou ryze subjektivní. V následujících kapitolách najdete jedenáct nejlepších cizinců, kteří oblékali (či oblékají) sešívaný dres. Pokud máte jinou představu, podělte se o ni s námi v diskusi pod článkem.

Pokračování 2 / 12 11. Ibrahim Traoré (Pobřeží slonoviny) Ligová bilance ve Slavii: 107 zápasů – 10 branek

Celková bilance ve Slavii: 176 zápasů – 18 branek Záložník z Pobřeží slonoviny Ibrahim Traoré přišel do Slavie v roce 2018 ze Zlína a v pražském klubu rychle přesvědčil o svých kvalitách. Na Valašsku i v sešívaném dresu patřil během svého působení ke klíčovým hráčům týmu. Nepostradatelní. 9 hráčů, kteří pod trenérem Trpišovským odehráli ve Slavii nejvíc zápasů V nejvyšší tuzemské lize naskočil do 191 utkání a dal 14 branek, z toho 107 zvládl v sešívaném dresu, v němž nastřílel deset gólů. Více zápasů žádný z jeho krajanů v české lize neodehrál. Se Slavií oslavil tři mistrovské tituly a čtyřikrát triumfoval v pohárové soutěži - třikrát s Pražany a jednou se Zlínem. Pod vedením kouče Trpišovského se objevil ve 176 duelech v deseti různých soutěžích a zaznamenal v nich 18 branek a 16 nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 10. Christos Zafeiris (Řecko) Ligová bilance ve Slavii: 73 zápasů – 10 branek

Celková bilance ve Slavii: 101 zápasů – 12 branek O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, aktuálně dvaadvacetiletý mladík však na konci předloňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili přes 60 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nedávno ji o rok prodloužil. Nyní už má na kontě přes sedm desítek zápasů v české lize a ve statistikách deset gólů a šest asistencí. Osmkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu přibližně na 271 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 9. Muris Mešanovič (Bosna a Hercegovina) Ligová bilance ve Slavii: 47 zápasů – 16 branek

Celková bilance ve Slavii: 60 zápasů – 20 branek Po (možná nedostižném) Aidinu Mahmutoviči je Muris Mešanovič druhým nejlepším střelcem z Bosny a Hercegoviny v historii české ligy. Ve 155 zápasech dokázal osmačtyřicetkrát skórovat – šestnáctkrát to zvládl v dresu Slavie ve 47 střetnutích. Šikovný útočník se objevil v tuzemské nejvyšší soutěži v sezoně 2012/13, kdy v dresu Jihlavy odehrál 12 utkání. Zlatí hoši z Balkánu. 8 nejlepších fotbalistů z Bosny a Hercegoviny v historii české ligy Na Vysočině si Mešanovič udělal slušné jméno, a tak po něm uprostřed ročníku 2015/16 sáhla pražská Slavia, s níž pak dokázal dvakrát vybojovat mistrovský titul a dvakrát se radoval z vítězství v Poháru. Kariéru v Edenu mu však zkomplikovalo vážné zranění kolena, kvůli němuž celý rok chyběl v sestavě sešívaných. Protože si po návratu na trávník nedovedl vybojovat stálé místo v základní sestavě nabitého týmu, odešel v únoru roku 2019 do Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 8. Simon Deli (Pobřeží slonoviny) Ligová bilance ve Slavii: 109 zápasů – 3 branky

Celková bilance ve Slavii: 144 zápasů – 3 branky Pamatujete na jeho kariéru ve Spartě? Že ne? Není se čemu divit, ona totiž žádná nebyla. Na Letné Simona Deliho nepotřebovali, nechali ho hostovat v Příbrami a v Českých Budějovicích, a poté jej pustili s klidným srdcem do Slavie, kde stoper z Pobřeží slonoviny ukázal, co v něm je. Stal se klíčovou postavou sešívaného týmu, kterému pomohl ke třem mistrovským titulům, stejnému počtu triumfů v pohárové soutěži i k postupu do Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 7. Mick van Buren (Holandsko) Ligová bilance ve Slavii: 113 zápasů – 20 branek

Celková bilance ve Slavii: 159 zápasů – 27 branek Holandský útočník Mick van Buren přišel do Edenu v roce 2016 z dánského Esbjergu, a přestože byl několikrát uvolněn na hostování, podílel se na čtyřech mistrovských titulech sešívaných mezi lety 2017 a 2021. Čtyřikrát také pomohl vybojovat prvenství v pohárové soutěži. V Edenu si zapsal do statistik 159 utkání a 27 gólů. 6 aktivních ligových fotbalistů, kteří nastříleli přes 60 gólů v nejvyšší soutěži. Na Lafatu nikdo z nich nemá Loni v létě dal Praze sbohem a zamířil za další výzvou do polského Krakova, kde se upsal Cracovii. Když se loučil s fanoušky, mluvil plynně česky a odcházel jako jedna ze zahraničních klubových legend. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 6. Karol Kisel (Slovensko) Ligová bilance ve Slavii: 66 zápasů – 18 branek

Celková bilance ve Slavii: 71 zápasů – 21 branek Když se Karol Kisel ohlédne za kariérou na zelených pažitech, může vzpomínat na působení v obou nejslavnějších pražských klubech. První úspěchy sklízel se Spartou, kam v roce 2005 přestoupil z Liberce. Na Letné získal titul, zahrál si Pohár UEFA, pak ale nehrál pod trenérem Chovancem a odešel do Sydney. Po roce se z Austrálie vrátil do Prahy, tentokrát už ale do Slavie, kde se později stal kapitánem. V sešívaném dresu sice nevyhrál žádnou trofej, ale výrazně pomohl klubu ve složitých časech. Po ukončení kariéry zastával v klubu nějakou dobu funkci sportovního ředitele. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 5. Oscar Dorley (Libérie) Ligová bilance ve Slavii: 141 zápasů – 8 branek

Celková bilance ve Slavii: 211 zápasů – 10 branek Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na levé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také přes čtyři desítky utkání v dresu národního týmu Libérie, kde nocí na ruce kapitánskou pásku. Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců v české Chance lize V tuzemské nejvyšší soutěži se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie, s níž třikrát vybojoval mistrovský titul a dvakrát vyhrál pohárovou soutěž. Na kontě už má přes dvě stovky utkání pod koučem Trpišovským, ve kterých dal deset branek. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál Transfermarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na téměř 250 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 4. Miroslav Stoch (Slovensko) Ligová bilance ve Slavii: 58 zápasů – 16 branek

Celková bilance ve Slavii: 87 zápasů – 20 branek V ročníku 2018/19 hájil slovenský ofenzivní záložník Miroslav Stoch už druhým rokem barvy Slavie a během mistrovské sezony nasázel dvanáct branek, k nimž přidal jedenáct asistencí. Poté odešel do řecké Soluně. I když v Edenu nepůsobil dlouho, jeho vliv na tým byl mimořádný. Kromě ligového titulu pomohl sešívaným dvakrát k vítězství v domácí pohárové soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 3. Nicolae Stanciu (Rumunsko) Ligová bilance ve Slavii: 77 zápasů – 19 branek

Celková bilance ve Slavii: 112 zápasů – 26 branek Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského reprezentačního záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, za kterou ho Sparta o rok dříve získala. 8 rumunských fotbalistů v české lize. Jak si vedli Nita, Stanciu a další? Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považovali za krysu a v každém souboji pražských S mu to dávali pořádně pocítit. V sešívaném dresu vydržel necelé tři roky a v březnu 2022 zamířil do Číny. Klub z Wuhanu za něho poslal do Edenu skoro sto milionů korun. S českou nejvyšší soutěží se loučil s bilancí 108 odehraných utkání, 29 vstřelenými brankami a 31 asistencemi. Většinu z nich (77 utkání a 19 gólů) dal v dresu Slavie, s níž dvakrát vyhrál mistrovský titul a jednou triumfoval v pohárové soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 2. Peter Olayinka (Nigérie) Ligová bilance ve Slavii: 115 zápasů – 33 branek

Celková bilance ve Slavii: 183 zápasů – 50 branek V roce 2018 koupila Slavia Petera Olayinku za více než 80 milionů korun. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ale z Edenu odešli Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch, a šikovný Nigerijec dostal více prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do reprezentace své země a kroužili kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů. Rafiu Durosinmi a spol. 4 nigerijští fotbalisté, kteří zanechali v české lize nejvýraznější stopu Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů (144), nedal víc gólů (38), ani nezaznamenal větší počet asistencí (19). Už dlouho dopředu bylo jasné, že v létě roku 2023 Eden opustí. Loučil se jako klubová legenda a zamířil zadarmo do Červené Hvězdy Bělehrad. Eden opouštěl s bilancí 183 odehraných utkání pod koučem Trpišovským, ve kterých dal 50 branek a přidal k nim 27 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 1. Ivan Schranz (Slovensko) Ligová bilance ve Slavii: 92 zápasů – 19 branek

Celková bilance ve Slavii: 137 zápasů – 32 branek V české lize se objevil slovenský útočník Ivan Schranz v sezoně 2017/18 v dresu Dukly Praha, odkud si nakrátko odskočil do kyperského Limassolu a následně se upsal Českým Budějovicím. V srpnu roku 2020 zamířil jako volný hráč do Jablonce, kde prožil báječnou sezonu. Na severu Čech nasázel v 28 ligových zápasech 13 branek a následně se dohodl na dvouleté smlouvě s pražskou Slavií, kterou pak prodloužil do roku 2026. Kanonýři od sousedů. 15 nejlepších slovenských střelců v historii české ligy V Edenu se okamžitě zařadil mezi nepostradatelné opory mužstva. V 29 ligových zápasech sezony 2021/22 nastřílel deset gólů, zaznamenal čtyři asistence a s 1484 odehranými minutami byl čtvrtým nejvytíženějším hráčem sešívaného celku. Další sezonu začal také skvěle, jenže pak utrpěl vážné zranění, kvůli němuž se několik měsíců neobjevil na hřišti. Také v minulé sezoně ho vyřadily téměř na dva měsíce ze sestavy trable s kolenem a na hřišti chyběl i v úvodním duelu tohoto ročníku. Slavii dosud pomohl k jednomu mistrovskému titulu a k vítězství v pohárové soutěži. Foto: Profimedia.cz