Žádný další hráč už nepřijde. Podívejte se, které posily získala v zimě Slavia

Společně s Blechou přišel do Slavie z Vlašimi. Marek Icha má teprve devatenáct let a ukrývá v sobě zajímavý potenciál. Na podzim odehrál patnáct zápasů ve druhé lize a trenérský štáb Slavie hodně zaujal. Defenzivní univerzál se navíc může ještě zlepšovat, na jaře však bude ještě hostovat ve Vlašimi

A do třetice posila! ✍️ #Icha2025



Do Slavie přestupuje z Táborska devatenáctiletý záložník Marek Icha. Smlouvu v Edenu podepsal do 30. června 2025. Mládežnický reprezentant stráví jarní část sezony na hostování ve Vlašimi.



📰 PŘESTUP ➡️ https://t.co/8Fh1ZuDxkY pic.twitter.com/USSEbNGI7J