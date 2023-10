Žádný Čech ani domácí hráč. Toto jsou 3 nejdražší fotbalisté ve slovenské Nike lize

2. – 3. Marko Tolič (Slovan Bratislava) – 1,3 milionu eur

Sedmadvacetiletý chorvatský ofenzivní záložník Marko Tolič je do konce sezony na hostování z Dinama Záhřeb ve Slovanu Bratislava. Urostlý hráč je odchovancem Lokomotivy Záhřeb a do konkurenčního městského klubu přestoupil v roce 2020 za 300 tisíc eur. Od té doby se podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena vyhoulla o rovný milion eur výše. Dvojnásobný chorvatský šampion hostoval v minulém ročníku ve slovinském Mariboru a místo v sestavě Dinama mu bylo upřeno pro aktuální sezonu, takže byl zapůjčen do Slovanu Bratislava. V dresu slovenského celku dosud odehrál sedm utkání, v nichž nastřílel tři góly, do sítě se trefil také v kvalifikaci Ligy mistrů a Evropské ligy.