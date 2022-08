Žádní nazdárci. 5 nejdražších hráčů v kádru Čenstochové, soupeře Slavie v boji o Konferenční ligu

4. – 5. Deian Sorescu (Rumunsko) – 1,8 milionu eur

Během lednového přestupního termínu získal Raków z Dinama Bukurešť rumunského reprezentanta Deiana Soresca. Do konce sezony pak stačil odehrát v novém působišti devět ligových utkání, vstřelil jednu branku a na další přihrál. Nastoupil také do tří střetnutí v polském poháru. V kvalifikaci o postup do základní skupiny Konferenční ligy odehrál jen 21 minut v prvním utkání druhého předkola proti Astaně, v němž byl po druhé žluté kartě vyloučen a v soutěži se od té doby neobjevil. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální cena něco málo pod dvěma miliony eur. V polském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2025.

Foto: Profimedia.cz