Žádní nazdárci. 3 nejdražší hráči v kádru Beer Ševy, mladoboleslavského soupeře v boji o Konferenční ligu

3. Tomer Yosefi (Izrael) – 1 milion eur

Pětadvacetiletý ofenzivní záložník Tomer Yosefi je vycházející hvězdičkou izraelského fotbalu. Bývalý reprezentant do 21 let sice ještě do seniorského národního týmu nenahlédl, ale na pozvánku by neměl moc dlouho čekat, protože poslední rok hraje ve výborné formě.

V minulém ročníku byl z Beer Ševy, jejímž je odchovancem, vyexpedován na hostování do Hapoelu Haifa, za který v 33 ligových zápasech nastřílel 11 branek. O tom, že je to nebezpečný soupeř, se přesvědčili v prvním utkání třetího předkola Konferenční ligy také Mladoboleslavští, kterým vstřelil na jejich hřišti vyrovnávací gól na 1:1.

Foto: Profimedia.cz