Žádná ořezávátka. Takto vypadá nejlepší jedenáctka v historii americké MLS

Americká Major League Soccer ušla od svého založení v roce 1994 obrovský kus cesty. Před příchodem koronavirového šílenství byla s průměrnou návštěvou přes 20 tisíc fanoušků na utkání jednou z nejnavštěvovanějších lig na světě. A její popularita stále roste. Od doby, kdy MLS vznikla, v ní působila řada fenomenálních fotbalistů. V následujících kapitolách najdete nejlepší jedenáctku, která by se z nich dala poskládat. Hrála by v rozestavení 4-3-3 a Stevena Gerrarda, Davida Villu ani Franka Lamparda v ní ale nenajdete. Dokonce tam nenajdete ani Zlatana Ibrahimoviče, který se sám pasoval na největšího hráče, který kdy v MLS působil.

Brankář: Brad Friedel (USA) Na rozdíl od většiny fotbalistů v tomto výběru odstartoval gólman Brad Friedel svou úspěšnou kariéru v Americe a nikoli v Evropě. V roce 1996 se domů vrátil po ročním angažmá v klubu Galatasaray Istanbul a upsal se celku Columbus Crew. Pavel Srníček a spol. 8 gólmanů, kteří v Premier League chytili dvě penalty v jednom utkání Tehdy pětadvacetiletý brankář odchytal 38 střetnutí a vedl si v nich natolik dobře, že získal ocenění pro nejlepšího gólmana soutěže a o rok později se stěhoval na Anfield Road. Na ostrovech pak působil až do konce kariéry v roce 2015. Kromě Liverpoolu chytal také za Blackburn Rovers, Aston Villu a Tottenham Hotspur. V Premier League nastoupil do téměř pěti set utkání. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Harrison Afful (Ghana) Od roku 2015 je ghanský reprezentant Harrison Afful hráčem Columbusu Crew a nyní kroutí v klubu už sedmou sezonu. Čtyřiatřicetiletý odchovanec proslulé akademie Feyenoordu Rotterdam je pilířem zadních řad mužstva a vypracoval se v jednu z defenzivních celebrit MLS. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Chad Marshall (USA) Stoper Chad Marshall zahájil kariéru v MLS v roce 2004 v dresu celku Columbus Crew, jemuž byl věrný deset let, a v roce 2014 zamířil do Seattlu Sounders, kde strávil dalších šest roků. Dvanáctinásobný americký reprezentant se zařadil mezi největší defenzivní osobnosti MLS. Třikrát vyhrál pohár MLS Cup, třikrát se stal nejlepším obráncem soutěže a čtyřikrát byl zařazen do ideální jedenáctky sezony. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Laurent Ciman (Belgie) Dvacetinásobný belgický reprezentant Laurent Ciman strávil nejdelší část kariéry ve Standardu Lutych, s nímž v roce 2011 vybojoval Pohár v tamní soutěži. Od roku 2015 si pak s malou přestávkou vydělával až do loňska na chleba a sůl v zámoří. Nejdříve nastupoval tři sezony v dresu Montrealu Impact, pak hrál za Los Angeles FC a nakonec byl hráčem Toronta. V Americe proslul tvrdým, ale nesmírně účinným obranným stylem, díky němuž vyfasoval spoustu žlutých a červených karet. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Ashley Cole (Anglie) Býval oporou Arsenalu, kde ho však po přestupu do konkurenční Chelsea zatratili a prokleli. Asi málo, protože se stal hvězdou i na Stamford Bridge. Zrádci a krysy! 18 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče S Kanonýry vyhrál Ashley Cole dva ligové tituly, s Blues jeden. V obou klubech se sedmkrát těšil ze zisku FA Cupu, v Chelsea si také konečně sáhl i na pohár pro vítěze Ligy mistrů a o rok později přidal do sbírky ještě trofej z Evropské ligy. V roce 2014 zamířil do AS Řím, ale na toto období by asi nejraději zapomněl. Když už se zdálo, že za úspěšnou fotbalovou kariérou udělá tečku, kývl v roce 2016 na nabídku z Major League Soccer a upsal se klubu Los Angeles Galaxy. I když nehrál vždycky na levé straně obrany a jeho rychlost už nebyla taková jako zamlada, dokázal prodat obrovské zkušenosti z evropských velkoklubů a ještě v 37 letech byl stále nesmírně platným hráčem. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: David Beckham (Anglie) Světový fotbal se dělí na dvě epochy – před Davidem Beckhamem, a po něm. Ještě než se anglický záložník objevil na scéně, neexistovala žádná globální fotbalová superhvězda. Jistě, byli tu George Best, Johan Cruyff, Diego Maradona a další persony, ale teprve Beckham přinesl do fotbalového světa zcela novou úroveň (sebe)propagace. Na jedné straně z něho dělaly celebritu nezpochybnitelné fotbalové kvality, na straně druhé to byl propracovaný marketing, do něhož spadá i svatba s hudební celebritou Victorií z dívčí skupiny Spice Girls, účinkování v reklamách v míře do té doby takřka nevídané, i založení vlastní obchodní značky. 12 nezapomenutelných osobností, které ovlivnily dějiny světového fotbalu Když přicházel do Ameriky v roce 2007 završit svou veleúspěšnou kariéru anglický záložník David Beckham, mnozí měli za to, že jde jen o marketingovou záležitost. Brazilec Pelé tehdy prohlásil, že to bude mít ve Spojených státech nesmírně těžké. „Každý od něho bude čekat velké věci. Musí dokázat, že je opravdovou hvězdou. Úroveň fotbalu šla ve Spojených státech od dob, kdy jsem tam hrával já, nesmírně nahoru, takže to nebude mít vůbec snadné,“ tvrdil nejslavnější fotbalista všech dob. Beckham se nějakou dobu v soutěži rozkoukával, ale jakmile se aklimatizoval, stal se nejzářivější hvězdou Major League Soccer. S celkem Los Angeles Galaxy vyhrál dvakrát mistrovský titul a jeho angažmá americkou soutěž obrovsky zviditelnilo. Do zámoří začalo mířit stále více evropských hvězd, mimo jiné například Robbie Keane či Thierry Henry. Nyní je spolumajitelem klubu v Miami. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Andrea Pirlo (Itálie) Když klub New York City podepsal v roce 2015 smlouvu s italským záložníkem Pirlem, byli fanoušci u vytržení. Někdejší hvězda Juventusu či AC Milán byla sice již na sklonku kariéry, ale pořád měla divákům v zámoří co nabídnout. VIDEO: 13 nejlepších exekutorů přímých kopů z posledních 30 let Vítěz Ligy mistrů a mistr světa sice za Atlantikem sklízel kritiku za špatnou defenzivní činnost, ale zároveň se stal historicky prvním hráčem z MLS, který byl nominován do FIFPro World XI. V roce 2016 se dostal také do nejlepší jedenáctky Major League Soccer. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Kaká (Brazílie) Když Brazilec Kaká zamířil v roce 2014 do klubu Orlando City, bylo mu 32 let a měl na kontě snad všechny myslitelné týmové i individuální úspěchy. Byl mistrem světa, vítězem Ligy mistrů, měl tituly šampiona ze španělské La Ligy i italské Serie A a byl držitelem Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa. Po příchodu do USA se stal nejlépe placeným fotbalistou v historii MLS. FOTO: Dvojníci slavných fotbalistů – Sylvester Stallone i Cameron Diaz Během tří sezon odehrál 75 ligových utkání, v nichž dal 24 gólů a na dalších dvaadvacet přihrál. Pokaždé byl na konci ročníku zařazen do All-Star týmu soutěže. Foto: Profimedia.cz

Levý útočník: Landon Donovan (USA) Bývalý hráč Bayeru Leverkusen a Evertonu dlouho těžil v Los Angeles ze spolupráce s Davidem Beckhamem. Ani po jeho odchodu ale nepřestal americký reprezentant Landon Donovan zářit; i když je nutno přiznat, že jeho výkonnost šla pomalu dolů. Nezbylo na ně místo. 20 fotbalových hvězd, které překvapivě chyběly na velkých turnajích V MLS se poprvé objevil v roce 2001 a následně zvládl čtyři sezony v dresu San Jose Earthquakes. Od roku 2005 pak jedenáct let válel na západním pobřeží Spojených států. S Los Angeles vybojoval čtyři mistrovské tituly a posbíral řadu individuálních ocenění. Za Galaxy odehrál 253 ligových utkání, ve kterých nasázel soupeřům 113 branek. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Robbie Keane (Irsko) Je dost vzácné najít fotbalistu, který největších úspěchů ve své kariéře dosáhl ve Spojených státech až poté, co předtím v Evropě prošel řadou velmi slavných klubů. Jedním z nich je útočník Robbie Keane. 4 zahraniční hráči, kteří měli největší vliv na fotbal ve Spojených státech Bývalý irský reprezentant si zahrál v Interu Milán, Leedsu, Tottenhamu, Liverpoolu, Celtiku Glasgow či West Hamu United, ale jeho jedinou vybojovanou trofejí byl Ligový pohár, jenž získal s Tottenhamem v roce 2008. Do Ameriky se vypravil v roce 2011 a upsal se Los Angeles. S Galaxy pak vyhrál během pěti let třikrát MLS Cup a k tomu posbíral moře individuálních trofejí. Foto: Profimedia.cz