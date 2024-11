Zadina, Kaut, Lauko, Dostál a spol. Jak si dnes vede 11 Čechů z draftu NHL v roce 2018?

Část 1 / 12



Šest let je ve sportovním životě poměrně dlouhý čas. Pro některé hráče to může být skoro polovina profesionální kariéry. Jak se za tuto dobu změnil osud jedenácti českých hokejistů, kteří prošli draftem v roce 2018? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 12 Milan Klouček - 213. v celkovém pořadí (Nashville Predators) Jako poslední z českých hráčů v draftu roku 2018 našel potenciálního zaměstnavatele brankář Milan Klouček. V sedmém kole po něm sáhli Predátoři z Nashvillu. Pardubický odchovanec měl v době výběru na kontě už několik startů v české extralize dospělých a věřil, že se může prosadit nastálo do sestavy Dynama. 15 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005. Kam to během kariéry (zatím) dotáhli? Na rozdíl od mnoha jiných draftovaných borců nezamířil do zámoří a zůstal na domácích kluzištích. Hráčem Pardubic byl až do konce minulého ročníku, byť v minulých sezonách často chytal jako hostující hráč v jiných klubech - ve Vrchlabí, v Českých Budějovicích, Přerově, Kladně, Litoměřicích či Plzni, nebo nastupoval pouze v B týmu ve druhé lize. Po skončení minulého ročníku odešel do Českých Budějovic, kde podepsal roční smlouvu s opcí na další dvě sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Radim Šalda - 206. v celkovém pořadí (Tampa Bay Lightning) Obránce Radim Šalda byl v době draftu v roce 2018 už rok v zámoří, kde působil v juniorské lize QMJHL v dresu celku Saint John Sea Dogs a vedl si velmi dobře. V premiérové sezoně zaznamenal v 62 zápasech 41 bodů a byl zařazen do All-Star týmu nováčků ročníku 2017/18. Následně po něm sáhla ve výběru talentů Tampa Bay. Nevyšlo to. 11 Čechů, kteří byli draftováni v 1. kole, ale v NHL se vůbec neprosadili V dalším ročníku hrál stejnou soutěž v jiném klubu (Rimouski Océanic) a opět podával kvalitní výkony, do seniorské AHL, kde by mohl bojovat o šanci zahrát si v NHL, se však následně nepřesunul a vrátil se domů. Tři roky hrál v Hradci Králové a v minulých dvou sezonách válčil v barvách Litvínova. Před aktuální sezonou se upsal Karlovým Varům, střídavě však hostoval i v druholigovém Sokolově. Před pár dny se přesunul do Plzně, kde podepsal smlouvu do roku 2026 s opcí na další ročník. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Filip Král - 149. v celkovém pořadí (Toronto Maple Leafs) Draftem v roce 2018 prošli dva hráči brněnské Komety. Později - v pátém kole - šel na řadu Filip Král, kterého získalo Toronto. Ofenzivně laděný bek, jenž startoval dvakrát na juniorském šampionátu, odehrál v sezoně 2016/17 za Kometu celkově 28 zápasů, v dalším ročníku přidal čtyři starty a následně odešel do zámoří. V týmu Spokane Chiefs v soutěži WHL měl skvělou formu a mohl se pyšnit průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Ročník 2020/21 strávil částečně v Brně i v zámoří a v tom následujícím se konečně dočkal pozvánky do NHL a debutoval v elitní zámořské lize. Odehrál však jen dva zápasy, ve kterých ale nebodoval a víc šancí nedostal, takže se vrátil do Evropy a zakotvil ve finské lize. Příjemná překvapení. 15 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL V dresu klubu Pelicans Lahti se mu nesmírně dařilo – byl nejlepším hráčem soutěže v +/- bodování, dostal se do All-Star týmu sezony a pomohl mužstvu ke stříbrným medailím. Jeho povedené výkony zaujaly skauty Pittsburghu, takže dostal nabídku jednoleté dvoucestné smlouvy od Pittsburghu, kterou podepsal. Zatím ale hraje jen ve farmářském celku v AHL a na pozvánku do NHL čeká. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Jáchym Kondelík - 111. v celkovém pořadí (Nashville Predators) Jáchym Kondelík je přes dva metry vysoký a skoro metrák vážící centr, který v draftu před šesti lety zaujal skauty Nashvillu. To už měl za sebou dvě sezony v juniorské soutěži USHL, v níž se mu dařilo, a byl poměrně produktivní. Pardubice v sezoně zbrojí. Kdo už přišel a kdo ještě může dorazit? Rodák z německého Hannoveru, který však má český pas a reprezentoval Českou republiku ve všech mládežnických výběrech, v zámoří působil do roku 2023, kdy byl hráčem farmářského celku Nashvillu Milwaukee Admirals v soutěži AHL. Následně si sbalil výstroj a vrátil se do Evropy. V minulé sezoně byl hráčem Českých Budějovic a na jejím konci se radoval z titulu mistra světa na šampionátu v Praze. I současný ročník odstartoval na jihu Čech, ale na konci října byl vyměněn za Tomáše Zohornu do Pardubic. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Matěj Pekař - 94. v celkovém pořadí (Buffalo Sabres) Útočník Matěj Pekař zamířil do zámoří už velmi brzy. V 15 letech se rozloučil s Libercem, kde hokejově vyrůstal, a zakotvil ve Spojených státech, odkud se posléze přesunul do Kanady. V době draftu v roce 2018 měl za sebou povedenou sezonu v soutěži USHL, v níž si držel průměr téměř jednoho bodu na utkání a byl vyhlášen nejlepším nováčkem roku. Během výběru po něm na konci první stovky sáhlo Buffalo a poslalo ho „dozrávat“ do prestižní juniorské ligy OHL. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Přechod mezi dospělé udělal v ročníku 2020/21. Odstartoval jej v Liberci a pak se přesunul do farmářského celku Buffala v Rochesteru. Sabres však šikovného forvarda nikdy nepovolali do prvního mužstva, takže NHL pro něj zůstala uzavřenou soutěží. Letos se vrátil zpět do vlasti a na rok se upsal Litvínovu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Lukáš Dostál - 85. v celkovém pořadí (Anaheim Ducks) V roce 2019 si během slavnostního večera v rámci ankety Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Mají dohromady 193 let. Jak by vypadala nejstarší česká pětka s brankářem v aktuální sezoně NHL? Když zamířil do zámoří, působil nejdříve ve farmářském celku v soutěži AHL. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a v dresu Ducks už odchytal osm desítek utkání. Po aktuálním ročníku Dostálovi skončí dvouletá smlouva, kterou podepsal v roce 2023. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Jakub Lauko - 77. v celkovém pořadí (Boston Bruins) Jakub Lauko patřil k velkým talentům chomutovského hokeje. Aktuálně čtyřiadvacetiletý útočník okusil extraligu už v sezoně 2016/17 a v roce 2018 ho ve třetím kole draftu ulovil Boston. V kempu Bruins zaujal, nejdříve však sbíral zkušenosti ve farmářském celku Providence Bruins. Šampioni z kanadské juniorky. 10 českých hokejistů, kteří dosud vyhráli Memorial Cup V minulých dvou sezonách už patřil do kádru prvního týmu. V Bostonu měl podepsaný dvouletý kontrakt do roku 2025, ale v létě byl vyměněn do Minnesoty, takže druhou polovinu smlouvy kroutí v dresu Wild. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Jakub Škarek - 72. v celkovém pořadí (New York Islanders) Už jako velmi mladý býval Jakub Škarek přirovnáván k Dominiku Haškovi. V roce 2018 si ho ve třetím kole draftu vybral New York Islanders, Škarek ale do zámoří nezamířil a z Jihlavy odešel do finského Lahti. Po povedené sezoně na severu Evropy se vydal za Atlantik a už čtvrtým rokem chytá ve farmářském celku Bridgeport Sound Tigers v AHL, kde se snaží přesvědčit o svých kvalitách. Zatím však na pozvánku do NHL čeká marně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Jan Jeník - 65. v celkovém pořadí (Arizona Coyotes) Jan Jeník hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a od 16 let působil v mládežnických týmech Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál také 16 utkání v seniorské extralize. V roce 2018 byl draftován Arizonou jako 65. hráč v celkovém pořadí. V juniorské soutěži OHL v barvách týmu Hamilton Bulldogs se vypracoval v jednoho z nejlepších hokejistů v lize a významně si řekl o vstupenku do NHL. V letním kempu a v přípravných zápasech před sezonou 2019/20 na sebe výrazně upozornil. Dokonce se psalo o tom, že by mohl zůstat v prvním týmu, nakonec však vedení klubu rozhodlo o tom, že mu prospěje ještě jedna sezona mezi juniory. Talentovaný borec byl k nezastavení. V 27 zápasech posbíral do statistik 56 bodů za 22 gólů a 34 nahrávek a nebýt zranění, které ho vyřadilo ze hry, mohla být jeho bilance ještě mnohem utěšenější. Vážné zranění mu zkomplikovalo kariéru, teď by měl Jan Jeník zažít průlomovou sezonu Smolný okamžik se odehrál v souboji se Spojenými státy na mistrovství světa juniorů a připravil Jeníka o zbytek parádně rozjeté sezony. Po uzdravení se však dočkal premiéry v NHL. Bylo to v ročníku 2020/21, kdy odehrál dva zápasy, ve kterých dal dvě branky. Vypadlo to, že má dobře našlápnuto, aby získal pevné místo v kádru, ale v minulých třech letech starty v elitní lize jen paběrkoval a působil hlavně ve farmářském celku Tuscon Roadrunners v AHL. Letos v létě získala jeho práva Ottawa, se kterou podepsal dvoucestný kontrakt do konce sezony, ale zatím hraje opět pouze v AHL v dresu klubu Belleville Senators. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Martin Kaut - 16. v celkovém pořadí (Colorado Avalanche) V prvním kole draftu v roce 2018 šli na řadu dva čeští hráči. Jedním z nich byl Martin Kaut, jehož si ze šestnácté pozice vybralo Colorado. Talentovaný forvard opustil Pardubice a zamířil do Ameriky, kde podepsal nováčkovský kontrakt. Celou první zámořskou sezonu strávil ve farmářském celku a za Colorado Eagles odehrál celkově 67 zápasů, ve kterých posbíral 28 (14+14) bodů. Vědí, jak chutná NHL. 10 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu První šanci naskočit na led v NHL dostal v ročníku 2019/20. Odehrál devět utkání a zaznamenal tři body za dva góly a nahrávku. Do hvězdami nabitého kádru Lavin se ale nedokázal nastálo prosadit. V lednu 2023 byl vytrejdován do San Jose, což byla (zatím) jeho poslední stanice v elitní zámořské lize. Před ročníkem 2023/24 se vrátil do vlasti a upsal se až do roku 2034 Pardubicím. NHL opouštěl s bilancí 56 odehraných střetnutí a 11 bodů (6+5). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Filip Zadina - 6. v celkovém pořadí (Detroit Red Wings) Útočník Filip Zadina má hokejové geny. Jeho otec Marek patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo – v roce 2018 po něm sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. Filip Zadina měl tu v chvíli za sebou fantastickou sezonu. V juniorské lize QMJHL zaznamenal v 57 zápasech 44 gólů a 38 nahrávek, a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Odborníci pěli chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. Ze zámoří do Evropy. 3 čeští hokejisté, kteří v létě vyměnili NHL za švýcarskou ligu V ročníku 2018/19 si odbyl debut v NHL a záhy se propracoval z farmy do prvního týmu. Jeho hokejový růst se však (i díky náchylnosti ke zraněním) zastavil a on výkonnostně stagnoval. Loni v létě Detroit opustil a vydal se za novou výzvou do San Jose. V jednom z nejslabších týmů v lize však neměl snadné ukázat, jaký talent v něm vězí. V létě se rozhodl Ameriku opustit a nabral směr na Švýcarsko. V alpské zemi se upsal na dva roky Davosu. Není vyloučeno, že by se do NHL mohl ještě v budoucnosti vrátit. Foto: Profimedia.cz