Zadina, Kaut, Lauko a spol. Jak si nyní vede 11 Čechů z draftu NHL v roce 2018?

Jako poslední z českých hráčů v draftu roku 2018 našel potenciálního zaměstnavatele brankář Milan Klouček. V sedmém kole po něm sáhli Predátoři z Nashvillu. Pardubický odchovanec měl v době výběru na kontě už několik startů v české extralize dospělých a věřil, že se může prosadit nastálo do sestavy Dynama. Na rozdíl od mnoha jiných draftovaných borců nezamířil do zámoří a zůstal na domácích kluzištích. Dodnes je hráčem Pardubic, byť v minulých sezonách často chytal jako hostující hráč v jiných klubech - ve Vrchlabí, v Českých Budějovicích, Přerově, Kladně či Litoměřicích. V aktuálním ročníku nastupuje pouze v B týmu ve druhé lize.

V dalším ročníku hrál stejnou soutěž v jiném klubu (Rimouski Océanic) a opět podával kvalitní výkony, do seniorské AHL, kde by mohl bojovat o šanci zahrát si v NHL, se však následně nepřesunul a vrátil se domů. Tři roky hrál v Hradci Králové a nyní válčí v barvách Litvínova, kde v létě podepsal smlouvu na dva roky s opcí na další sezonu.

Draftem v roce 2018 prošli hned dva hráči brněnské Komety. Později - v pátém kole - šel na řadu Filip Král, kterého získalo Toronto. Ofenzivně laděný bek, jenž startoval dvakrát na juniorském šampionátu, odehrál v sezoně 2016/17 za Kometu celkově 28 zápasů, v dalším ročníku přidal čtyři starty a následně odešel do zámoří. V týmu Spokane Chiefs v soutěži WHL měl skvělou formu a mohl se pyšnit průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Ročník 2020/21 strávil částečně v Brně i v zámoří a v tom aktuálním se konečně dočkal pozvánky do NHL a debutoval v elitní zámořské lize. Dosud má na kontě dva zápasy, ve kterých ale nebodoval.

Matěj Pekař - 94. v celkovém pořadí (Buffalo Sabres)

Útočník Matěj Pekař zamířil do zámoří už velmi brzy. V 15 letech se rozloučil s Libercem, kde hokejově vyrůstal, a zakotvil ve Spojených státech, odkud se posléze přesunul do Kanady. V době draftu v roce 2018 měl za sebou povedenou sezonu v soutěži USHL, v níž si držel průměr téměř jednoho bodu na utkání a byl vyhlášen nejlepším nováčkem roku. Během výběru po něm na konci první stovky sáhlo Buffalo a poslalo do dozrávat do prestižní juniorské ligy OHL.

Přechod mezi dospělé udělal v ročníku 2020/21. Odstartoval jej v Liberci a pak se přesunul do farmářského celku Buffala v Rochesteru. Hráčem tohoto klubu je i v aktuální sezoně, po níž mu vyprší vstupní kontrakt s Buffalem.

