Zadina a spol. aneb 7 Čechů z draftů od roku 2016, kteří už okusili, jak chutná NHL

Cesta do NHL vede většinou přes draft. Ten však bývá jen prvním odrazovým můstkem, pak je třeba tvrdá práce, pevná vůle, nezměrná trpělivost a samozřejmě i kus štěstí. Ne každému se splní jeho sen a ne všichni se dostanou do NHL. Řadě hráčů se to ale povede.

V letním kempu a v přípravných zápasech před sezonou 2019/20 na sebe výrazně upozornil. Dokonce se psalo o tom, že by mohl zůstat v prvním týmu, nakonec však vedení klubu rozhodlo o tom, že mu prospěje ještě jedna sezona mezi juniory. Talentovaný borec byl k nezastavení. V 27 zápasech posbíral do statistik 56 bodů za 22 gólů a 34 nahrávek a nebýt zranění, které ho vyřadilo ze hry, mohla být jeho bilance ještě mnohem utěšenější.

Jan Jeník hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a od 16 let působil v mládežnických týmech Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál také 16 utkání v seniorské extralize. V roce 2018 byl draftován Arizonou jako 65. hráč v celkovém pořadí. V juniorské soutěži OHL v barvách týmu Hamilton Bulldogs se vypracoval v jednoho z nejlepších hokejistů v lize a významně si řekl o vstupenku do NHL.

Filip Chytil (New York Rangers) - 21. v celkovém pořadí (2017)

Zlínský odchovanec Filip Chytil byl v draftu NHL v roce 2017 vybrán už v prvním kole New Yorkem Rangers. Protože velmi zaujal v předsezonním kempu, dostal hned na začátku ročníku šanci i v prvním týmu. Odbyl si premiéru v NHL, stal se historicky nejmladším Čechem v lize, ale protože trenéři a skauti usoudili, že by mu více prospělo účinkování v nižší soutěži, vyexpedovali ho na farmu do celku Hartford Wolf Pack, kde strávil převážnou část své premiérové zámořské sezony.

V AHL si vedl slušně, a tak před koncem základní části přišla opět pozvánka do Madison Square Garden. Chytil chytil příležitost za pačesy a blýskl se prvním gólem. V dalším ročníku už se stal stabilní součástí mužstva Rangers, odehrál 75 utkání a nastřádal do statistik 23 bodů (11+12). Před ročníkem 2019/20 se však nevešel do sestavy a byl odeslán do farmářského celku, odkud se však rychle vrátil do prvního týmu, v němž pak zvládl odehrát 60 zápasů a posbíral 23 bodů (14+9). V aktuálním ročníku měl na kontě jen o bod méně než v předchozích dvou, stačilo mu k nim ale pouze 42 zápasů.

Foto: Profimedia.cz