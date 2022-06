Žádaný záložník. 4 kluby, do kterých by z West Hamu mohl odejít Tomáš Souček

Za Aston Villu v minulosti nastupovali Patrik Berger, Milan Baroš nebo Libor Kozák. Teď klub z Birminghamu krouží podle The Sun taky okolo Součka, který by v týmu dostal určitě důležitou roli. Aston Villa, kterou vede manažer Steven Gerrard, skončila v uplynulém ročníku Premier League čtrnáctá.

Juventus FC

Dříve okolo Součka kroužil údajně Manchester United, pak zase Bayern Mnichov. A nedávno se do hry o něj vložil i Juventus. Slavný italský klub, jehož viceprezidentem je Pavel Nedvěd, skončil v uplynulém ročníku Serie A čtvrtý, propastných 16 bodů za mistrovským AC Milán, a tak není divu, že tým čekají změny. Do Turína se má vrátit Paul Pogba, jak to dopadne se Součkem?

Foto: Profimedia.cz