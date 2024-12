Žádaný útočník. Podívejte se, do kterých týmů by mohl odejít Daniel Fila

Má ohromný potenciál, potřebuje ale dostat hodně prostoru. A ve Slavii to nejspíš nebude. Daniel Fila by na jaře mohl zkusit hostování.



Část 1 / 6



Dvaadvacetiletý útočník v lize odehrál už 101 zápasů. Postupně prošel Brnem, Mladou Boleslaví, Slavií a Teplicemi. Stále je hráčem sešívané družiny, během podzimu si ale připsal pouhé čtyři ligové starty. Co s ním bude dál? Fila by měl patřit k hlavním českým zbraním na EURU jednadvacítek, potřebuje ale pravidelně hrát. A to ve Slavii nejspíš nebude. Další ligové kluby, do nichž by mohl zamířit na hostování, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 Sigma Olomouc Olomouc má na soupisce stále ještě nejlepšího střelce letošního ročníku – Jana Klimenta. Ten hrál parádní podzim, vrátil se i do reprezentace, jenže kvůli zranění už má po sezoně. Mimo hru jsou taky Lukáš Juliš a Antonín Růsek. Řešení? Sigma údajně stojí o Danila Filu, který by určitě dostal spoustu prostoru. Foto: Radek Vebr / MAFRA / Profimedia

Pokračování 3 / 6 FK Teplice Slavia Filu už jednou do Teplic poslala a mladému útočníkovi se v klubu dařilo. V posledním podzimním kole hrála Slavia právě na Stínadlech a Fila dostal šanci v základní sestavě. Tentokrát toho moc neukázal, Teplice ho ale zkoušet nepotřebují. Moc dobře ví, co od něj mohou čekat, návrat do známého prostředí by mohl prospět i samotnému hráči. Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Pokračování 4 / 6 Slovan Liberec Liberec pod vedením nového majitele sestavil hodně ambiciózní tým. Čekalo se, že bude hrát nahoře, to se ale zatím nestalo a Slovan je v tabulce až desátý. Co dál? V zimě nejspíš přijde další vlna posilování. Včetně útočných řad, jelikož Tupta a spol. toho během podzimu moc neukázali. Liberec Filu určitě zkusí naťuknout. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Viktoria Plzeň V zákulisí se mluví také o zájmu Plzně, která odehrála skvělý podzim. V lize je Viktorka druhá, velmi dobrými výkony se prezentuje i na evropské scéně. Plzeň nejspíš bude znovu posilovat, je však otázkou, jestli potřebuje nové hráče zrovna do ofenzivy. Do dobré formy se rozehrál Matěj Vydra, zlepšené výkony podává Daniel Vašulín, velký potenciál ukázal Prince Adu, navíc se čeká na návrat Rafiu Durosinmiho. Kolik prostoru by tak dostal Vydra? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Další zájemci Okolo Fily by měli kroužit i další zájemci. Jedním z nich má být Hradec Králové, který odehrál dobrý podzim. V tabulce je osmý, jen tři body za elitní skupinou. Trenér David Horejš by útočníka bral všemi deseti, vždyť nejlepším střelcem týmu je se třemi góly obránce Filip Čihák. Filu údajně lákají i do Ostravy, která je po podzimu čtvrtá. Jeho spolupráce s Ewertonem, mimochodem také bývalým hráčem Slavie, by mohla být hodně zajímavá. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia