Žádaný stoper. Podívejte se, které kluby krouží okolo plzeňského Robina Hranáče

Pokračování 3 / 5

Turín

Jsou tomu tři roky, co do Turína odcházel zhruba za 150 milionů korun ze Slavie David Zima. Reprezentační stoper se však na Apeninském poloostrově tolik neprosadil a v zimě se vrátil do Edenu. V Turíně by jej teď mohl „vystřídat“ Hranáč. Klub hledá náhradu za Ricarda Rodrígueze, za Hranáče ale údajně nabídl jen pět milionů eur, což je pro Viktorku málo.

Foto: Profimedia.cz