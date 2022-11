Žádaný obránce. Toto je 5 extraligových týmů, do kterých by mohl zamířit Lukáš Klok

Lukáš Klok před sezonou opustil Nižněkamsk a odešel zkusit štěstí do zámoří. Sedmadvacetiletý reprezentační obránce podepsal roční smlouvu s Arizonou, do NHL se ale nedostal a teď kvůli rodinným problémům za Atlantikem skončil. Co s ním bude dál? Jednou z možností je, že bude pokračovat v některé z evropských zemí. Ostravský rodák by se ale taky mohl vrátit do extraligy. Do kterých klubů by mohl zamířit? Podívejte se.