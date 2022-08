Žádaný obránce. 3 zahraniční kluby, které zaujal sparťanský bek Dávid Hancko

Nedávno se psalo o možném odchodu Adama Karabce do Itálie. Zájem je však i o dalšího hráče Sparty - zahraniční kluby už delší čas krouží okolo čtyřiadvacetiletého slovenského beka Dávida Hancka. Které celky už zaujal? Podívejte se.

Hancko fotbalově vyrost v Žilině, kterou v roce 2018 opustil a zamířil do Fiorentiny. V Itálii se však příliš neprosadil, a tak odešel do Sparty. Na Apeninském poloostrově na něj ale nezapomněli a na jaře zaujal Turín FC, ve kterém působí i bývalý stoper Slavie David Zima.

West Ham United

Za West Ham hrají Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem. A poté, co se do klubu dostal i Daniel Křetínský, se začalo spekulovat také o přestupech některých hráčů Sparty. Londýnský klub údajně zaujal i Hancko, o jehož možném odchodu do Anglie se psalo v zimě. Nakonec k němu ale nedošlo.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia