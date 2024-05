Žádaný klenot. Podívejte se, které ligové kluby zaujal Tom Slončík

Slončík svými výkony zaujal řadu dalších ligových klubů. Kam by mohl v létě odejít? Podívejte se.

Nějaký čas se zdálo, že favoritem na zisk Slončíkových služeb je Liberec. Slovan má nového ambiciózního majitele Ondřeje Kaniu, který do klubu napumpuje miliony. Severočeši budou zbrojit a plánují získat zajímavé posily. Mladý zlínský záložník měl být jednou z nich, aktuálně to ale na jeho příchod pod Ještěd nevypadá.

Pokračování 3 / 5

Viktoria Plzeň

Podle posledních zpráv se zdá, že má Slončík blízko do Plzně. Viktorka prochází generační obměnou a trenér Miroslav Koubek do kádru průběžně zapracovává nové tváře. Tento proces by měl pokračovat i v příští sezoně, někteří hráči v klubu skončí, další přijdou. Slončík je údajně na seznamu vytipovaných posil hodně vysoko.

Foto: Profimedia.cz