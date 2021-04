Žádané zboží. 8 cizinců, po kterých v létě mohou sáhnout elitní kluby Fortuna ligy

Dění na letním přestupovém trhu bude zase zajímavé. Nejaktivnější budou nejspíš týmy z elitní trojky (tedy Slavia, Sparta a Plzeň) a hodně rušno bude okolo několika ligových cizinců. Jména osmi těch, po kterých mohou sáhnout přední celky Fortuna ligy, najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Cheick Conde Klub: Fastav Zlín

Země: Guinea

Post: záložník Na podzim se o něj přetahovala Sparta se Slavií, Cheick Conde ale nakonec zůstal ve Zlíně. Čekalo se, že dres změní v zimě, ani to se ale ještě nestěhoval. Dvacetiletý záložník v tomto ročníku odehrál dvacet zápasů, nyní je ale v rodné zemi a čeká na vízum, aby se mohl vrátit do Baťova města. A co bude pak? Letos nepředvádí takové výkony, jako v loňském ročníku, na přestupovém trhu však i nadále může být žádaným zbožím. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Youba Dramé Klub: Fastav Zlín

Země: Francie

Post: záložník Zajímavě nakročeno má také další zlínský cizinec Youba Dramé. Třiadvacetiletý záložník přišel do Baťova města před sezonou z Ústí nad Labem a ihned se stal jedním z lídrů zlínského týmu. Za ten si v tomto ročníku připsal zatím 29 startů, ve kterých vstřelil už pět branek a přidal k nim dvě asistence. Co na to přední ligové týmy? Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Kamso Mara Klub: Slovan Liberec

Země: Guinea

Post: záložník Liberec za poslední roky přišel už o řadu opor, Kamso Mara ale na severu Čech stále zůstává. Šestadvacetiletý záložník je pod Ještědem už třetím rokem a pro hru severočeského týmu je nesmírně důležitý. V loňské sezoně dal sedm branek, ke kterým letos přidal dvě trefy a tři asistence. Dříve se psalo o jeho možném odchodu do Plzně. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Kristi Qose Klub: MFK Karviná

Země: Albánie

Post: záložník Karviná už předním ligovým týmům dodala několik zajímavých hráčů. Jedním z nich byl například Ondřej Lingr, jenž působí ve Slavii, dalším pak Adriel Ba Loua, který hraje za Plzeň. Ve slezském klubu však působí i další zajímaví fotbalisté - jako třeba Kristi Qose. Pětadvacetiletý albánský záložník je v Karviné druhým rokem a platí za jednoho z klíčových hráčů týmu. Letos dal už šest branek a přidal jednu nahrávku. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Eduardo Santos Klub: MFK Karviná

Země: Brazílie

Post: obránce Dalším zajímavým cizincem, který působí v Karviné, je Eduardo Santos. Třiadvacetiletý brazilský bek se ve slezském klubu objevil už loni a v tomto ročníku patří mezi největší opory karvinského celku. Na hřišti prakticky vůbec nechybí a do statistik si připsal i dvě branky. Tento 196 centimetrů vysoký obránce může být pro elitní kluby hodně lákavým zbožím. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Ivan Schranz Klub: FK Jablonec

Země: Slovensko

Post: útočník Slovenský útočník, který už se dostal do reprezentace své země, má formu jako hrom. Už loni se blýskl devíti góly v dresu Českých Budějovic a letos přidal 11 zásahů v barvách Jablonce. Sedmadvacetiletý forvard se před lety zkoušel prosadit ve Spartě, tam ale neuspěl, teď si však svými výkony nahlas říká o pozornost některého z TOP tří českých klubů. Údajně o něm opět vážně uvažují na Letné. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Maksym Talovierov Klub: Dynamo České Budějovice

Země: Ukrajina

Post: obránce Ve Slavii aktuálně působí na hostování z Liberce Taras Kačaraba. Zda ukrajinský stoper v Edenu zůstane, to je otázkou, v zákulisí se však spekuluje o možném příchodu dalšího beka z Ukrajiny, kterým je Maksym Talovierov, okolo něhož sešívaní kroužili už v zimě. Dvacetiletý stoper hraje svou druhou ligovou sezonu a vypracoval se mezi opory jihočeského týmu. Letos téměř dvoumetrový čahoun vstřelil i svůj první ligový gól. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia