Zabouchli si dveře do reprezentace. 3 čeští hokejisté, kteří mají namířeno do KHL

Rusko už déle než rok válčí na Ukrajině, přesto se najde řada hokejistů, které láká vůně peněz z KHL. Je mezi nimi i několik Čechů. Jména tří českých hráčů, kteří se do Ruska nejspíš vydají (a tím si také zabouchnou dveře do reprezentace), najdete v následujících kapitolách.

Lukáš Klok

Ostravský rodák se zařadil mezi elitní české obránce působící v Evropě. Před touto sezonou odešel do Arizony, do NHL se ale neprosadil, a tak se vrátil zpátky. Sedmadvacetiletý Lukáš Klok hrál nejprve ve Švédsku a ročník dohrál ve Švýcarsku. Teď má namířeno do KHL, kterou hrál už v sezoně 2021/22 za Nižněkamsk.

Foto: Profimedia.cz