Za málo peněz hodně muziky. Podívejte se, kolik stálo sedm letních posil Slavie

Slavia zatím nikoho neprodala, nabídky na klíčové hráče však do Edenu chodí. Ovšem co se týká příchodů, tak už je sešívaný kádr uzavřený a trenér Jindřich Trpišovský má v týmu sedm nových posil. Kolik za ně Slavia zaplatila? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Aleš Mandous Cena za přestup: cca 10 mil. korun O příchodu devětadvacetiletého gólmana do Slavie se spekulovalo už déle, nakonec k němu ale došlo až toto léto. Aleš Mandous se v Olomouci vychytal mezi nejlepší brankáře ligy a jeho výkony jej vynesly až na EURO, na kterém byl dvojkou za Tomášem Vaclíkem. Do Slavie přišel výměnou za Jana Stejskala, k němuž sešívaní přihodili zhruba ještě deset milionů korun. V Edenu bude krýt záda Ondřeji Kolářovi, jehož by poté případně mohl nahradit. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Aiham Ousou Cena podle transfermarkt.de: cca 5 mil. korun Dlouho se psalo o tom, že do Slavie přijde gambijský stoper Sheriff Sinyan z norského Molde. Ve hře byl také návrat Simona Deliho, sešívaní ale nakonec získali jinou posilu. Za Slavii bude hrát kapitán švédské reprezentační jednadvacítky Aiham Ousou, jenž sice patřil Häckenu, ovšem hostoval v týmu GAIS Göteborg. Přestupová cena nebyla uvedena, podle portálu transfermarkt.de ale talentovaný bek stojí zhruba pět milionů korun. Je otázkou, zda v Edenu zůstane, nebo se půjde rozehrát do jiného ligového klubu. 💬 „Pocity po podpisu jsou úžasné, splnil se mi sen! Slavia je opravdu velký tým, chci se v ní rozvíjet jako hráč, lídr i člověk," říká po přestupu do Slavie kapitán švédské reprezentace U21 Aiham Ousou! 😍 #Ousou2026



📰 PRVNÍ ROZHOVOR ➡️ https://t.co/6jvcjEedPp pic.twitter.com/H6DGqYBGJU — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) July 21, 2021

Mads Emil Madsen Cena za přestup: cca 26 mil. korun Slavia bude ještě nějakou dobu postrádat Lukáše Provoda, a tak za něj bylo třeba najít náhradu. Tou se stal levonohý střední záložník a někdejší dánský mládežnický reprezentant Mads Emil Madsen, jenž se Slavii upsal do prosince 2025. Poslední rok působil v rakouském celku LASK Linz, ve kterém sice nedostával moc prostoru, sešívané ale upoutal už dříve svými výkony v dánském Silkeborgu. I proto za něj Slavia neváhala zaplatit milion eur. Foto: Profimedia.cz

Ubong Ekpai Cena: zadarmo V kádru Slavie zůstávají Peter Olayinka i Abdallah Sima, je však otázkou, jak dlouho ještě budou sešívaným patřit. V Edenu se proto rozhodli posílil křídla a trochu nečekaně vsadili na Ubonga Ekpaie, pro něhož to bude už páté ligové angažmá. Zatímco v Liberci a Zlíně předváděl velmi dobré výkony, po přestupu do Plzně se jeho kariéra zadrhla a příliš se nerozběhla ani na hostování v Českých Budějovicích. Dokáže se pětadvacetiletý hráč z Nigérie prosadit ve Slavii? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Srdjan Plavšič Cena: zadarmo Dalším novým zahraničním křídelníkem ve slávistických barvách je Srdjan Plavšič, jehož příchod do Edenu byl hodně pikantní. Pětadvacetiletý Srb totiž patřil Spartě, která s ním chtěla podepsat nový kontrakt. Jenže Plavšič se ještě dříve domluvili se Slavií, ač to sám popíral, a tak do Edenu přišel zadarmo jako volný hráč. Na Letné z něj nikdy nedokázali vytěžit maximum, rychlonohý záložník má však na to, aby se porval o místo v základní sestavě sešívané družiny. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Ivan Schranz Cena za přestup: výměna za dva hráče Dříve se snažil prosadit ve Spartě, české fanoušky ale zaujal až povedenými výkony v Českých Budějovicích. Loňský ročník už působil v Jablonci, nastřílel třináct branek a dostal se i do slovenské reprezentace. Na severu Čech ale sedmadvacetiletý útočník nezůstal a zamířil do Slavie, která za něj „obětovala” Jaroslava Zeleného a Tomáše Malinského. O své místo v Edenu však bude muset hodně bojovat. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia