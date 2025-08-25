Za fotbalem do tepla? Tureckou ligu letos hrají čtyři čeští fotbalisté

Turecká Süper Lig ale ukazuje, že umí nalákat hvězdná jména. Prestižní kluby z Istanbulu jen během letošního léta utratily pořádný balík peněz za hráče jako Victor Osimhen, či Leroy Sané. V minulosti v soutěži nastupovali také vynikající čeští fotbalisté. Třeba Milan Baroš s Tomášem Ujfalušim, kteří oblékali dres Galatasaraye, největší českou stopu pak v Turecku zanechal obránce Ondřej Čelůstka, který zde odehrál přes 200 ligových duelů. Následovníky z řad krajanů, kteří v Süper Lig působí aktuálně, má celkem čtyři. Jejich profily najdete v následujících kapitolách.
Matěj Hanousek (Gençlerbirliği)
Rodák z Prahy, který prošel mládežnickými akademiemi Bohemians, Slavie a Dukly, do Turecka poprvé zamířil v roce 2022, kdy jej Sparta poslala na hostování do Gaziantepu a následně do Ankaragücü. V teple se mu očividně zalíbilo, a tak se po půlroce v řeckém klubu Kallithea Athény do turecké metropole vrátil, tentokrát však oblékl barvy konkurenčního Genclerbirligi, kterému na jaře pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. V klubu pokračuje také v novém ročníku. Zatím zasáhl do tří zápasů, k výhře to však nováčkovi Süper Lig nestačilo.
Václav Jurečka (Rizespor)
Angažmá rodáka z Opavy v devátém celku minulé sezony je v tuto chvíli velkým otazníkem. Jurečka v Rizesporu sice má smlouvu do června příštího roku, již v minulém ročníku však výkonnostně paběrkoval a jeho zápasová minutáž byla velmi skromná. V nové sezoně zatím nenastoupil ani jednou a pravděpodobně si tak bude hledat nové působiště.
Tomáš Čvančara (Antalyaspor)
Čerstvě pětadvacetiletý útočník prošel mládeží Slavie, či italského Empoli, do světa vrcholového fotbalu mezi dospělými výrazněji pronikl ve službách Jablonce. Ze severu Čech putoval do Sparty, kde během sezony a půl zazářil natolik, že za něj v létě 2023 bundesligový Mönchengladbach neváhal zaplatit více než 10 milionů eur. Jenže angažmá v Německu pro Čvančaru neprobíhalo podle představ. Český forvard zprvu zazářil, následovalo ale zranění, po němž se nikdy zcela nevrátil do někdejší formy.
Po dvou neutěšených letech tak rodák z Neratovic zamířil hledat zápasovou praxi i střelecké štěstí do tureckého Antalyasporu, kde bude hostovat do konce sezony. Zatím v Süper Lig odehrál tři zápasy, v nichž se ale gólově neprosadil.
David Jurásek (Beşiktaş JK)
S vrstevníkem Čvančarou má leccos společné. Potkávali se v mládežnických reprezentačních výběrech, oba v české nejvyšší soutěži strávili rok v jednom z pražských celků, načež se oba před dvěma lety, tak trochu překvapivě, dočkali velkého přestupu na prestižní evropskou adresu. V Juráskově případě jí byla Benfica Lisabon, která Slavii za tehdy třiadvacetiletého levého beka zaplatila 14 milionů eur.
Jenže Jurásek se v Portugalsku příliš neprosadil, většinu zápasů proseděl na lavičce a už po půl roce odešel na hostování do německého Hoffenheimu. Velkou díru do světa český reprezentant neudělal ani tam, a tak letos v létě opět změnil působiště. Další roční hostování tentokrát stráví v istanbulském Beşiktaşi, za který zatím stihl odehrát pět kvalifikačních duelů v evropských pohárech.
