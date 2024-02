Z Viktorky na Slovensko. 5 bývalých hráčů Plzně, kteří teď hrají za Dunajskou Stredu

V zimě odešel do Dunajské Stredy Taras Kačaraba, který na Slovensko zamířil ze Slavie. Na soupisce týmu jsou taky hráči z Řecka, Maďarska, Polska, Sýrie, Venezuely, Chorvatska či Senegalu.

Třicetiletý stoper, který oblékl i reprezentační dres, přišel do Plzně v roce 2020 ze Žiliny. Jeho angažmá ve Viktorce ale provázely zdravotní problémy, kvůli nimž si nevybudoval silnější pozici. Loni v létě odešel do Dunajské Stredy, příliš ovšem nehraje. V zimě o něj stála Karviná, Filip Kaša se ale rozhodl zůstat na Slovensku.

Aleš Čermák hrával za Spartu, odkud v roce 2017 zamířil do Plzně. Ve Viktorce si vybudoval dobrou pozici, v ročníku 2019/20 dal dokonce osm branek a přidal osm asistencí. V loňské sezoně ale vypadl ze sestavy a v zimě zamířil do Bohemians. V létě odešel na Slovensko.

Pokračování 4 / 6

Chistián Herc

Slovenský záložník odešel v roce 2014 z Nitry do Anglie. Na ostrovech se ale neprosadil a o pět let později přišel na hostování do Plzně. Za Viktorku si však připsal jediný start. Daleko více hrál v Karviné, za kterou dal v ročníku 2020/21 šest branek. Následně hrál ve Švýcarsku a od léta je v Dunajské Stredě.

Foto: Profimedia.cz