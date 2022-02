Z útoku do obrany! Podívejte se, které ofenzivní hráče trenér Trpišovský předělal na beky

Ve Slavii panuje obrovská konkurence, sešívané však často trápí také zdravotní problémy opor, a tak trenér Trpišovský musí občas improvizovat a ofenzivní hráče mění v obránce. Tyto tahy se mu ale už v několika případech povedly. Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte víc.

Oscar Dorley Když do Slavie přicházel z Liberce, počítalo se s ním jako s posilou do zálohy. “Je univerzální, v Liberci začínal jako pravé křídlo, pak hrál podhrot. Nyní hraje osmičku, nebo šestku, a to by byla pro nás asi nejpravděpodobnější varianta,” říkal o Oscarovi pro klubový web trenér Trpišovský. Liberijský reprezentant ale postupně začal tlačit na pozici Jana Bořila, jenž hraje levého beka, a kapitána sešívaných dokázal dostat ze sestavy. V Edenu se hodně herně posunul a ukázal, že může hrát prakticky kdekoliv. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Srdjan Plavšič Srbský rychlík dorazil do Edenu v létě ze Sparty. Na Letné nastupoval na postu levého křídla, na kterém měl operovat taky v sešívaných barvách. Jenže podzim mu nevyšel tak, jak od něj ve Slavii čekali, a tak se slávistický realizační tým pustil do akce. Poté, co bylo jasné, že Oscar kvůli trestu vynechá úvod jara, se v přípravě na post levého beka stáhl právě Srdjan Plavšič. Příprava mu sedla a hrál výborně, na začátku jarní fáze sezony ale na tomto místě vydržel jen krátce. Foto: Profimedia.cz

Ivan Schranz Ivan Schranz dal loni 13 branek v barvách Jablonce a během podzimu přidal sedm zásahů ve Slavii. Slovenský reprezentant může hrát na hrotu i podhrotu, stejně jako na křídle, ovšem že by z něho mohl být i bek, to nejspíš nečekal ani on sám. Před týdnem se ale v duelu s Fenerbahce postavil na pravý kraj obrany a v těžké zkoušce obstál. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Masopust Nejlépe se cítí na pravém křídle, ovšem nastoupil už na tolika postech, že mu je vlastně pomalu jedno, kde hraje. Devětadvacetiletý reprezentant klidně může operovat na hrotu sestavy, ovšem stejně tak se dokáže pohybovat i na krajích obrany. Trenérský tým Slavie se může spolehnout, že bojovný Masopust vždy odvede stoprocentní výkon. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia