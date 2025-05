Z Pyrenejského poloostrova do středu Evropy. 10 španělských fotbalistů, kteří prošli českou ligou

Část 1 / 11



Španělští hráči jsou na českých trávnících v nejvyšší soutěži poměrně vzácným zbožím. Od chvíle, kdy do ligy začali proudit cizinci, prošlo tuzemskými kluby třikrát více Francouzů, čtyřikrát víc Chorvatů a šestkrát víc Brazilců než zástupců z Pyrenejského poloostrova. Konkrétně šlo o deset hráčů, o jejichž osudech se dočtete v následujících kapitolách.

Imanol García de Albéniz – 1 zápas v české lize Aktuálně čtyřiadvacetiletý levý obránce Imanol García de Albéniz je zatím posledním španělským fotbalistou, který se objevil na českém prvoligovém trávníku. Odchovanec Bilbaa, který má zkušenosti z La Ligy a ve sbírce úspěchů se mu skví vítězství poháru Copa del Rey, přišel loni v létě na Letnou, měl však obrovskou smůlu - hned v prvním utkání v dresu Sparty, do kterého zasáhl na hřišti Bohemians, si velmi vážně poranil koleno a od té doby je na marodce. V české lize tak má na kontě pouhých 22 odehraných minut. Foto: Profimedia.cz

José Casado – 2 zápasy v české lize Dvaatřicet minut. Přesně tolik jich odehrál v české nejvyšší soutěži záložník José Casado, který v průběhu sezony 2016/17 posílil tým z Příbrami. V mládí prošel Barcelonou nebo Sevillou, ve Španělsku se ale neprosadil, zamířil do Maďarska, hrál na Slovensku a působil v rumunském Botosami. V české soutěži debutoval proti Slovácku, pak si ještě chvíli zahrál v duelu proti Jablonci, a to bylo všechno. Foto: Profimedia.cz

Pablo Gil – 2 zápasy v české lize Krajní obránce Pablo Gil přicházel do Sparty s obrovským očekáváním, pověst nadstandardní posily ale nenaplnil a rychle zase zmizel. Když v roce 2012 přišel na Letnou, psalo se o něm jako o posile z Realu Madrid. Mistr Evropy do 19 let totiž působil v rezervě slavného týmu, jenže jeho pražské angažmá bylo propadákem. Ve Spartě podepsal tříletou smlouvu, naskočil jen do dvou utkání, už po půl roce ale odešel na hostování zpět na Pyrenejský poloostrov a na Letnou se nevrátil. Foto: Profimedia.cz

Manel Royo – 4 zápasy v české lize V létě roku 2019 vyrazil na první zahraniční angažmá levý obránce Manel Royo. Před příchodem do Teplic působil v několika španělských třetiligových klubech, včetně B týmů Espanyolu Barcelona a Valladolidu. Na severu Čech podepsal dvouletou smlouvu, nastoupil však pouze do čtyř prvoligových zápasů a jen jednou byl v základní sestavě. Na konci ledna roku 2020 se tiše vytratil zpět do vlasti. Foto: Profimedia.cz

Alberto Malagón Amate Tito – 7 zápasů v české lize Krátce se mihl v rakouské Admiře Wacker, předtím prošel několika nižšími španělskými kluby a v roce 2015 se objevil v Hradci Králové. Krajní záložník Alberto Malagón Amate Tito se ale v české lize neprosadil. V nejvyšší tuzemské soutěži odehrál jen sedm zápasů, pouze jednou byl základní sestavě, a poměrně rychle se vrátil do vlasti. Foto: Profimedia.cz

Pepe Mena – 10 zápasů v české lize Ofenzivní španělský univerzál Pepe Mena je odchovancem Sevilly, do prvního týmu se ale nikdy nastálo neprobojoval. V roce 2020 se vypravil za svým premiérovým zahraničním angažmá a plácl si s Baníkem. Za ostravský klub odehrál deset utkání, jen čtyřikrát byl ale v základní sestavě. Žádným gólem, asistencí ani kartou se do análů české nejvyšší soutěže nezapsal a už asi ani nezapíše, protože tuzemskou ligu po sezoně 2020/21 opustil. Foto: Profimedia.cz

Pedro Martínez García – 21 zápasů v české lize Záložník Pedro Martínez je produktem akademie Villarrealu, zahrál si však pouze v B týmu tohoto klubu. V roce 2019 se vydal na svou první zahraniční štaci do slovenských Michalovců, odkud se v lednu 2020 přesunul do Zlína. V dresu ševců odehrál v ročníku 2020/21 čtyři ligová utkání a v další sezoně pak ještě sedmnáct. Na kontě má jednu vstřelenou branku. Z Baťova města odešel v létě 2021 do Košic. Foto: Profimedia.cz

Roger Néstor Albiach – 87 zápasů v české lize Néstor Albiach odehrál v české lize 87 zápasů, ve kterých dal 14 branek a k nim přidal 12 nahrávek. Velmi dobré jméno si udělal v Dukle Praha, kde hrál od roku 2013 až do ledna roku 2017, kdy zamířil do Sparty. Ofenzivní univerzál přišel Spartu na deset milionů korun, ale v dresu letenského týmu odehrál jen deset ligových utkání, ve kterých zaznamenal pouze jednu asistenci a na konci ledna roku 2018 se vrátil jako hostující hráč do Dukly. Néstor byl bezpochyby nejvýraznějším španělským fotbalistou, který se v české soutěži dosud objevil. Když mu ve Spartě vypršela smlouva, byl nějaký čas bez angažmá a následně se vrátil na Pyrenejský poloostrov. Foto: Profimedia.cz

Jose Antonio Romera – 90 zápasů v české lize Jose Antonio Romera zanechal v české lize dobrý dojem. Stejně jako Néstor Albiach začínal v Dukle, která ho přivedla v roce 2012 z třetiligového klubu Gandía. Krajní obránce se rychle adaptoval na české podmínky a na Julisce se vypracoval v oporu. Po dvou letech odešel do Jablonce, v první sezoně hrál pravidelně, v té další ale zasáhl jen do 13 duelů a v létě roku 2016 zamířil do Dinama Bukurešť. V tuzemské nejvyšší soutěži odehrál 90 střetnutí, dal tři góly a přidal k nim šest asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pablo González – 101 zápasů v české lize Stejně jako v případě několika dalších španělských hráčů se pro Pabla Gonzáleze stala vstupní branou do české ligy pražská Dukla, kam přišel z třetiligové Salamanky. V klubu se objevil v lednu roku 2019, jeho sestupu do nižší soutěže ale nezabránil. Zásluhou kvalitních výkonů si však vysloužil přestup do Olomouce, kde se stal pilířem záložní řady. V létě 2022 odešel jako volný hráč do izraelského Hapoelu Tel Aviv, ale o rok později se do české ligy vrátil a odehrál 13 střetnutí za Zlín. V nejvyšší tuzemské lize naskočil do 101 utkání, nastřílel 13 branek, zaznamenal šest asistencí a patnáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Foto: Profimedia.cz