Z Prahy do ciziny. 5 hráčů Sparty, kteří v zimě odešli do zahraničí

Pět hráčů Sparty ale během zimy do ciziny odešlo. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Do Sparty v zimě přišel dánský záložník Magnus Kofod Andersen, jenž dorazil z italských Benátek. Nikoho dalšího ze zahraničí Pražané (zatím) nepřivedli.

Jednatřicetiletý křídelník získal se Spartou dva tituly, byl v reprezentaci, ještě na podzim si zahrál Ligu mistrů. Na Letné už s ním ale přestali počítat, a tak se v zimě vydal vstříc svému prvnímu zahraničnímu angažmá. Možná i trochu překvapivě Jakub Pešek zamířil do třetí polské ligy, s týmem Wieczysta Krakow bude na jaře útočit na postup.

Sparta jej přivedla v létě roku 2022 z Olomouce. Byl velkým příslibem, v pražském velkoklubu se ale nedokázal prosadit. Hostoval v Pardubicích a na podzim odehrál devět ligových zápasů za tým z Letné. Během zimy dvaadvacetiletý Kryštof Daněk odešel na další hostování – tentokrát do rakouského celku LASK Linz.

Sparta za něj před rokem zaplatila 50 milionů korun, už po roce ho ale poslala pryč. Markus Solbakken se na Letné neprosadil, v lize odehrál 25 zápasů, svými výkony nepřesvědčil. V zimě tak čtyřiadvacetiletý norský záložník odešel hostovat do italské Pisy, která bojuje o postup do Serie A. Součástí dohody je i opce na přestup.

Filip Souček (Ružomberok)

Čtyřiadvacetiletý záložník přišel do Sparty v roce 2020 z Opavy. Dostal šanci, za tým z Letné odehrál i několik zápasů, ovšem nepřesvědčil. Hostoval tak v Brně, Jablonci a na podzim byl ve Slovácku. Za to si ale připsal jen pět startů a následně Filip Souček zamířil do slovenského Ružomberoku.

