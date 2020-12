Z Plzně až do NHL. Připomeňte si zásadní milníky v hokejové kariéře Dominika Kubalíka

Pětadvacetiletý Dominik Kubalík patří k největším talentům českého hokeje posledních let. Loni podepsal první kontrakt v NHL a skvělými výkony si v debutové sezoně řekl o jeho prodloužení. Co všechno už během kariéry zvládl? V následující kapitolách a ve fotogalerii se to dozvíte.

Švýcarský král

V roce 2017 se Dominik Kubalík vydal do KHL. Jenže v Ufě se nakonec neprosadil a vrátil se do Plzně, za kterou odehrál dvacet zápasů a přidal dalších 16 branek. Poté zamířil do švýcarského klubu Ambri-Piotta. V základní části sezony 2018/19 odehrál 50 zápasů, dal 25 branek, přidal 32 asistencí a jako první český hokejista ovládl kanadské bodování soutěže. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy, stal se nejlepším útočníkem a dostal se i do ideální sestavy soutěže.

Foto: Profimedia.cz