Z milionového klenotu odpadlíkem. Podívejte se, kolik stojí Michael Krmenčík

Přestupu do ciziny se taky dočkal. Viktorku opouštěl v lednu roku 2020, kdy jej za 150 milionů korun kupovaly belgické Bruggy. O jeho služby mělo zájem taky Bordeaux, Newcastle nebo Janov.

Plzeň opouštěl s bilancí 91 ligových zápasů a 45 gólů. Na kontě měl tři ligové tituly, dvanáct branek v evropských pohárech a patřil do kádru reprezentace.

Krmenčík měl 26 let a zdálo se, že ho čeká další báječné období. V Belgii se ale zadrhl, v lize odehrál jen šest zápasů a nedal ani jeden gól.

Loni už to v jeho podání bylo o něco lepší. Trefil se za Bruggy a na jaře úspěšně hostoval v PAOK Soluň. Do Belgie se ale nevrátil a místo toho zamířil na hostování do Slavie, která o něj, stejně jako Sparta, hodně stála.

Pokud by sešívaní v létě postoupili do Ligy mistrů, Krmenčíkovo hostování by se změnilo v přestup, za který by Slavia zaplatila asi 65 milionů korun.

Pražané však do Ligy mistrů neprošli a Krmenčík si místo prvního útočníka nezískal. Na podzim byl jasnou volbou na hrot útoku Jan Kuchta, ovšem devětadvacetiletý Krmenčík si nevybojoval flek v sestavě ani po jeho odchodu.

V lize dal jen čtyři góly a na hřišti je v podstatě neviditelný. Jeho tržní cena spadla (podle portálu transfermarkt.de) na nějakých 65 milionů korun a dá se čekat, že bude klesat dál. Krmenčíkův pád pokračuje.

