Z milionáře žebrákem. 11 sportovců, kteří přišli (skoro) o všechno

Když už si někdo začne díky svým sportovním výkonům vydělávat miliony, možná by měl pustit chlup a zaměstnat taky zdatného (a to je dost důležité) finančního poradce. Hromady peněz se totiž mohou z požehnání klidně změnit v prokletí. Někteří sportovci se po podpisu lukrativní smlouvy začnou chovat jako idioti. Utrácejí peníze za nesmysly, drahé dárky či za milenky, kupují si členství v exkluzivních sportovních klubech a dělají spoustu dalších pitomostí. Na konci jejich třeštění je pak prázdná peněženka a moře dluhů. Povídat by o tom mohli třeba někdejší čeští fotbaloví reprezentanti. V následujících kapitolách vám nabízíme příběhy jedenácti sportovních celebrit, které kvůli své stupiditě nebo naivitě rozfofrovaly (skoro) všechno, co měly.

Spekulant Scottie Pippen Šestinásobný vítěz basketbalové NBA a dvojnásobný olympijský šampion vydělal během sedmnáctileté sportovní kariéry přes 110 milionů dolarů. Bankovní účet mu ale vyschl. Jordan, nebo James? Kdo je nejlepším hráčem basketbalové historie? Marně žaloval advokátní kancelář, která prý špatně investovala jeho peníze, za ztrátu 27 milionů dolarů. V roce 2007 rozhodl soud, že Pippen dluží bankám na jistinách, úrocích a poplatcích víc než pět milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Bankrotář John Arne Riise Přestože bral v Liverpoolu, kde hrál norský reprezentant sedm sezon, týdenní plat asi 75 tisíc dolarů a během kariéry vydělal přes dvacet milionů dolarů, vyhlásil John Arne Riise v roce 2007 bankrot. Podíl na tom měli i jeho finanční poradci, kteří peníze hloupě investovali. Riise se s nimi dokonce soudil, ale náhrady se nedočkal. Foto: Profimedia.cz

Sam Hurd utopil prachy v drogách Vypadá to, že největšími experty na rozhazování peněz jsou černí hráči amerického fotbalu. Bývalý člen Chicaga si vypěstoval takovou závislost na kokainu, že ho stála kariéru. Zní to neuvěřitelně, ale za drogy prý v „nejlepším“ období života dokázal měsíčně zaplatit přes dva a půl milionu dolarů. To už asi neměl „cukr“ jen pro sebe… VÝBĚR: 15 sportovců, kteří byli zatčeni z nejhloupějších důvodů Jeho anabáze skončila v roce 2011 obviněním ze zločinného spiknutí s cílem distribuovat kokain. Hurdovi hrozilo deset let až doživotí za mřížemi, v roce 2013 ho soudce poslal na 15 let do kriminálu v Texasu. Foto: Profimedia.cz

Rozhazovačný Kenny Anderson Pokud byste hledali někoho, kdo by vám dal lekci, jak rychle nechat zmizet 60 milionů dolarů, pak by mohl být basketbalista Kenny Anderson ideálním učitelem. O deset milionů dolarů ho připravili „přátelé“, další peníze utratil za drahá auta a pořádně žilou mu pustil rozvod s manželkou, které musel zaplatit skoro šest milionů dolarů. K tomu připočítejte nemalou sumu, kterou spolkly alimenty. V roce 2005 vyhlásil bankrot. Foto: Profimedia.cz

Kokainový král Lawrence Taylor Lawrence Taylor patřil k legendám amerického fotbalu. Celou kariéru odehrál v dresu New Yorku. Nebýt jeho záliby ve šňupání kokainu, mohl si teď pěkně užívat nastřádané miliony, jenže všechno dopadlo přesně naopak – skončil s dluhy ve výši 50 milionů dolarů. Definitivní pohřeb si vystrojil v roce 2009, kdy byl obviněn ze znásilnění a pohlavního styku se šestnáctiletou prostitutkou. Foto: Profimedia.cz

Nerozumný zaměstnavatel Allen Iverson Z legendy amerického basketbalu se sice nestal žebrák, ale o většinu vydělaných peněz přišel. A že si rozehrávač, který strávil nejlepší léta ve Philadelphii, nevydělal zrovna málo. Během sportovní kariéry mu nejrůznější kontrakty zajistily 160 milionů dolarů. Allen Iverson utopil své peníze ve stravovacích řetězcích, hazardních hrách a spoustě zaměstnanců. Léta vyplácel ze svého účtu asi padesát lidí. Foto: Profimedia.cz

Naivní investor Raghib Ismail Bývalý hráč Dallas Cowboys v lize amerického fotbalu nebyl tak hloupý, aby vydělané peníze rozházel za děvky a drahé káry. Rozhodl se investovat. V roce 1991 podepsal smlouvu, která mu zaručovala 18,2 milionu dolarů a peníze postupně investoval do různých firem a podniků. Jak utrácejí milionáři? 10 nejhloupějších nákupů amerických sportovců Zatímco na hřišti mu přezdívali „Raketa“, v investičním prostředí by nejspíš vyfasoval jméno „Výbuchář. Ať už peníze nacpal do nahrávací společnosti, do kosmetického odvětví nebo do restaurací, všude pohořel. V mládí konvertoval od islámu a stal se z něho zapálený řečník v křesťanských kostelech. Foto: Profimedia.cz

Gambler Antoine Walker Basketbalista Antoine Walker zvládl během několika let rozházet asi 110 milionů dolarů, které si vydělal během kariéry v Miami, Bostonu, Dallasu, Atlantě a Minnesotě. Většinu peněz utrácel za drahá auta značek Bentley, Range Rover nebo Hummer. Kromě toho bez rozmyslu nakupoval šperky a propadl hazardním hrám. Nejenže přišel o celý majetek, ale ještě napráskal milionové dluhy. Foto: Profimedia.cz

Hyperaktivní hřebec Travis Henry Travis Henry hrál americký fotbal za tým Denver Broncos a o peníze neměl nouzi. A protože měl prachy a uměl pustit chlup za drahé šperky, střídal holky rychleji než suspenzory. „Pořídil si“ devět dětí s devíti různými ženami a každé musel platit solidní alimenty. Asi si myslel, že zdroj jeho peněz nikdy nevyschne. Jenže jeho kontrakt v hodnotě 25 milionů dolarů vzal za své poté, co byl dvakrát obviněn z dopingu. Dokonce si pobyl i ve vězení a musel zaplatit pokutu ve výši čtyř milionů dolarů.

Král boxerů a finanční hlupák Mike Tyson Od chvíle, kdy boxer Mike Tyson v roce 1985 debutoval v ringu až do svého odchodu „do důchodu“, vydělal asi 300 až 400 milionů dolarů. Na vrcholu kariéry platili promotéři za jeho zápas i 30 milionů dolarů. V té době Tyson nakupoval jako zběsilý drahá auta, vily, bengálské tygry a šperky. VÝBĚR: Slavní sportovci, kteří si poskvrnili kariéru sexuálním skandálem V roce 2003 vyhlásil bankrot. Jeho dluhy vystoupaly do výše 23 milionů dolarů. Nejzlejší muž na planetě, jak ho začaly nazývat média, strávil tři roky ve vězení za znásilnění, držení drog a řízení pod vlivem alkoholu. Foto: Profimedia.cz