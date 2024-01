Z miláčka psancem. 5 zásadních milníků Pavla Nedvěda v Laziu Řím

„Grande Paolo“ odešel do Lazia po stříbrném Euru v roce 1996 a v římském celku hrál až do roku 2001. Houževnatý záložník se během té doby zaryl do srdcí fanoušků, kteří ho dlouho vynášeli do nebes. Jenže všechno jednou končí…

Jaká vlastně byla Nedvědova kariéra spojená s Laziem? Pět zásadních milníků z tohoto období najdete v následujících kapitolách.