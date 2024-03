Z Letné na EURO. Podívejte se, kteří hráči Sparty mohou jet na mistrovství Evropy

Část 1 / 7



Sparta kraluje Fortuna lize, přes Slavii prošla do semifinále domácího poháru a stále zůstává ve hře i v Evropské lize. K lídrům pražského celku patří zahraniční fotbalisté v čele s Vindheimem, Haraslínem či Birmančevičem, stejně tak se ale mezi tahouny řadí i čeští hráči. Pokud si fotbalisté Sparty svou formu udrží, mělo by jich několik let i na červnové EURO. O kom by měl nový trenér národního týmu Ivan Hašek uvažovat? Podívejte se.

Pokračování 2 / 7 Ladislav Krejčí Ve Spartě je lídrem a kapitánem, stejně tak už se zabydlel i v sestavě reprezentace. Na EURU by měl patřit k oporám, pokud mu turnaj vyjde, může se odrazit k lukrativnímu zahraničnímu angažmá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Filip Panák Do reprezentace se už dostal, na plac se ale v národních barvách ještě nepodíval. Trenér Jaroslav Šilhavý sázel na jiné, s nástupem Ivana Haška se ale jeho pozice může změnit. Osmadvacetiletý sparťanský bek je považovaný za jednoho z nejlepších stoperů ligy, dostane šanci na EURU? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Martin Vitík V zimě okolo něj kroužila Neapol. Stejně jako v případě Krejčího se čeká, že by po EURU mohl odejít do zahraničí. Je mu 21 let, celou kariéru má ještě před sebou. V reprezentaci by se měl zabydlet. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 5 / 7 Matěj Ryneš Překvapení v nominaci? A proč ne? David Jurásek moc nehraje ani po odchodu z Benfiky do Hoffenheimu. V reprezentaci hrál naposledy na levé straně David Douděra – jenže ten patří na druhý kraj. Navíc, když se neví, co bude s Vladimírem Coufalem. Ve Spartě už si dvaadvacetiletý Matěj Ryneš vybudoval silnou pozici, v reprezentaci by mohl dostat šanci. Foto: Czech News Center / Rusinova Maria / CNC / Profimedia

Pokračování 6 / 7 Jan Kuchta Sedmadvacetiletý Jan Kuchta je ve Spartě útočníkem číslo jedna, pro trenéra Briana Priskeho je nepostradatelný. Hodně toho odehrál i v reprezentaci. V lize se letos trefil sedmkrát, přidal i pět asistencí. Čeká se, že na EURO pojede. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Co další? Ve Spartě působí i další hráčů, kteří patří do širšího kádru reprezentace. Jedním z nich je Jaroslav Zelený (na snímku), toho však ze sparťanské sestavy vyšoupl Ryneš. V národním týmu byl taky Lukáš Sadílek, jenž se v reprezentaci potkal společně s bratrem Michalem. Jenže i ten v současné době bojuje na Letné s velkou konkurencí. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia