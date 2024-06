Z Letné na EURO. 3 cizinci Sparty, kteří si zahrají na mistrovství Evropy v Německu

Ve Spartě „lovil“ reprezentanty český kouč Ivan Hašek. Do konečné nominace se dostali Martin Vitík, Ladislav Krejčí a Jan Kuchta.

Albánci hráli v kvalifikace i proti českému týmu, který doma v Tiraně vypráskali 3:0. Do albánské nominace se dostal i Qazim Laci, který má za sebou rok a půl ve Spartě. Loni se ještě rozkoukával, letos už ale patřil k oporám. Osmadvacetiletý záložník nastupoval v základní sestavě, dal jeden gól, přidal sedm nahrávek. Získal druhý ligový titul a teď míří na EURO. Za národní tým dosud odehrál 26 zápasů.

Slavia „dodala“ Schranze

Do slovenské nominace se dostali i dva hráči ze Slavie. Jeden z nich – Michal Tomič, ovšem nakonec kvůli zranění vypadl. „Už před srazem jsme o tom věděli, ale chtěli jsme to zkusit a dát tomu šanci. Jenže další vyšetření ukázala, že se nedá dohromady do přípravných zápasů,“ řekl italský kouč Slováků Francesco Calzona. V širší slovenské nominaci ale zůstává Ivan Schranz. V kádru je i liberecký Lubomír Tupta.

Foto: Profimedia.cz