Z Letňan v oporu Washingtonu. Připomeňte si dosavadní milníky v kariéře Jakuba Vrány

Z Letňan do Švédska

Do roku 2011 hrál Jakub Vrána za Letňany. Poté ale zvedl kotvy a odešel do švédského Linköpingu. Už v 15 letech hrál v týmu do dvaceti let a v říjnu roku 2012 si odbyl premiéru i v elitní švédské soutěži. V té době mu bylo 16 let, 7 měsíců a 30 dní, čímž se stal nejmladším cizincem v ligové historii. V této sezoně zasáhl do pěti zápasů, první body si ale připsal až v dalším ročníku, kdy zasáhl do 24 duelů, dal v nich dva góly a přidal jednu nahrávku. Za Linköping nastupoval i v následující sezoně, kdy už za sebou měl draft do NHL. Tehdy dohromady i s play-off posbíral 29 (16+13) bodů.

Foto: Profimedia.cz