Z kolébky hokeje až na český led. 16 nejproduktivnějších Kanaďanů v historii extraligy

Hokejisté zpoza Atlantiku přinášejí do hry českých týmů nové prvky a jsou lákadlem i pro fanoušky. Dosud působilo v nejvyšší tuzemské soutěži 131 Kanaďanů, z toho tři brankáři. Ty teď necháme stranou a podíváme se na 16 nejproduktivnějších hokejistů ze země javorového listu v extraligové historii, kteří zaznamenali přes 40 bodů. Najdete je v následujících kapitolách.

16. Brett Flemming Klub(y): Piráti Chomutov

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 129

Počet branek: 8

Počet asistencí: 33

Počet kanadských bodů: 41 Kanadského obránce Bretta Flemminga získal v draftu v roce 2009 Washington, v týmu Capitals byl ale obrovský přetlak, takže si místo v silné konkurenci nevybojoval. Pár zápasů odehrál v AHL, jinak putoval po nižších soutěžích. V roce 2015 se vydal přes oceán, zakotvil v EBEL lize a hrál za italské Bolzano. V 54 zápasech dal osm branek, přidal 18 asistencí a vydal se zase o kus dál. Bejvávalo. Z Chomutova do zámoří. 6 Pirátů, kteří v minulosti odešli do NHL Před sezonou 2016/17 přišel do Chomutova, kde pak působil tři roky. Ve svém premiérovém ročníku na českém ledě zaujal především tvrdostí - v 50 zápasech vyfasoval 114 trestným minut. Pak už se poněkud uklidnil a místo trestů sbíral více body za góly a asistence. Když se s českou extraligou po sestupu Pirátů loučil a mířil opět do Bolzana, měl jich na kontě jednačtyřicet. Foto: Profimedia.cz

15. Rhett Holland Klub(y): Dynamo Pardubice, Kometa Brno

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 319

Počet branek: 10

Počet asistencí: 33

Počet kanadských bodů: 43 Pro obránce Rhetta Hollanda se staly první evropskou hokejovou štací Pardubice. Rodák z Calgary byl v roce 2012 draftován ve čtvrtém kole Arizonou, ale šanci v NHL nikdy nedostal. V létě roku 2017 se rozhodl pro zásadní změnu a vyrazil do Evropy. V Dynamu pak odehrál stokilový pořez necelé čtyři sezony, než v polovině ročníku 2020/21 odešel do Brna. Žádný Kanaďan v historii české nejvyšší soutěže neodehrál tolik utkání jako on. A nejspíš jich ještě pěkných pár přidá, jelikož v moravské metropoli má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

14. Brady Austin Klub(y): Rytíři Kladno

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 52

Počet branek: 18

Počet asistencí: 25

Počet kanadských bodů: 43 Jaromír Jágr moc dobře věděl, koho si před sezonou 2019/20 přivedl do mužstva. Urostlý zadák Brady Austin se stal nejproduktivnějším a zároveň nejlépe střílejícím obráncem extraligy. Jenže ani jeho 43 bodů na záchranu Kladna v nejvyšší soutěži nestačilo. Po sestupu Rytířů se spekulovalo o jeho možném přesunu do Brna, ale nakonec se vydal na sever a na rok zakotvil ve finské lize. Nyní je už třetí sezon hráčem Kolína nad Rýnem v německé nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

13. Mark Bomersback Klub(y): Plzeň, Piráti Chomutov

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 74

Počet branek: 21

Počet asistencí: 28

Počet kanadských bodů: 49 V roce 2009 přišel do české extraligy útočník Mark Bomersback, ale v Plzni, kde na rok zakotvil, mu fanoušci mohli láskyplně říkat „Bomber“. V ročníku 2009/10 byl totiž s 19 brankami spolu s Tomášem Vlasákem nejlepším střelcem týmu a zároveň byl se 44 body nejproduktivnějším cizincem v lize. Po právu získal ocenění pro nejlepšího extraligového nováčka. Před další sezonou zmizel v Rusku, následně si zahrál ve Finsku a ve Švýcarsku, a v roce 2013 se vrátil na česká kluziště, konkrétně do Chomutova, v jehož dresu zažil neúspěšnou baráž a pád do druhé ligy. V ní už se ale neobjevil, protože se vrátil zpět do Kanady. Foto: Profimedia.cz

12. Jake Dotchin Klub(y): Rytíři Kladno

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 126

Počet branek: 15

Počet asistencí: 46

Počet kanadských bodů: 61 Než se obránce Jake Dotchin objevil v roce 2021 v kladenském dresu, zvládl odehrát přes stovku utkání v NHL za Tampu Bay a Anaheim. Do české extraligy přišel po roční pauze, během níž nikde nehrál, ale v barvách Rytířů se rychle stal jedním z klíčových hráčů v týmu. S Kladnem si dvakrát (úspěšně) zahrál v baráži o udržení mezi elitou a před aktuálním ročníkem se vrátil zpátky do zámoří. Foto: Profimedia.cz

11. Graeme McCormack Klub(y): Hradec Králové

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 137

Počet branek: 19

Počet asistencí: 44

Počet kanadských bodů: 63 Než se v roce 2021 objevil na českých kluzištích, strávil kanadský obránce Graeme McCormack tři sezony na Slovensku, kde postupně oblékal dresy Nitry, Trenčína a Michalovců. Předloni v létě podepsal roční kontrakt s opcí v Hradci Králové a v roce 2022 jej prodloužil o dvě sezony a letos v březnu se upsal až do konce ročníku 2026/27. S výkony třiatřicetiletého borce jsou v klubu velmi spokojení. V základní části extraligy už odehrál 136 zápasů a do statistik si zapsal 63 bodů za 19 gólů a 44 nahrávek a je druhým nejproduktivnějším zahraničním bekem v klubové historii. Foto: Profimedia.cz

10. Stuart Percy Klub(y): Motor České Budějovice, HC Vítkovice

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 135

Počet branek: 22

Počet asistencí: 45

Počet kanadských bodů: 67 Obránce Stuart Percy patřil k velkým nadějím kanadského hokeje. V roce 2011 po něm v draftu NHL sáhlo už v prvním kole Toronto, ale v elitní zámořské lize pak odehrál všehovšudy jen tucet zápasů, v nichž posbíral do statistik tři asistence. Až do roku 2020 bojoval o svou šanci ve farmářských týmech v AHL, jenže pak zřejmě pochopil, že NHL je pro něj uzavřenou záležitostí a vydal se do Evropy. V ročníku 2020/21 hájil barvy klubu Vaasan Sport ve finské lize a pak dva roky oblékal barvy Českých Budějovic. V extralize zůstal, i poté, co mu na jihu Čech vypršela smlouva. Přesunul se do Vítkovic, kde podepsal kontrakt na dvě sezony. Dosud odehrál v tuzemské elitní lize 135 střetnutí a zaznamenal v nich 67 bodů. Foto: Profimedia.cz

9. Anthony Camara Klub(y): Dynamo Pardubice

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 92

Počet branek: 43

Počet asistencí: 28

Počet kanadských bodů: 71 Kanadský forvard Anthony Camara měl během dvou sezon v české extralize formu jako hrom. Borec, který několik let hrával v AHL, přišel do Pardubic ze švédského klubu HV 71 před ročníkem 2020/21 a rychle se v tuzemské soutěži aklimatizoval. V premiérové sezoně posbíral 35 bodů (21+14) a produktivní byl také v play-off. Dařilo se mu i v dalším ročníku. V 48 zápasech nastřílel 22 gólů a přidal k nim 14 nahrávek. Pak odešel do KHL a upsal se Nižněkamsku. Foto: Profimedia.cz

8. Aaron Irving Klub(y): HC Litvínov, Sparta Praha

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 176

Počet branek: 35

Počet asistencí: 37

Počet kanadských bodů: 72 Přestože prošel obránce Aaron Irving v roce 2014 draftem NHL, v němž po něm sáhl Nashville, v elitní zámořské lize se nikdy neobjevil. Do Evropy se vydal před sezonou 2018/19, kdy se upsal norskému Storhamaru. Po roce zamířil do švédské Örebro a v roce 2020 se objevil v Litvínově, kde pak strávil dva povedené ročníky. Následně se opět na sever a zakotvil ve Finsku, krátce pobyl ve Švýcarsku a v roce 2023 se vrátil zpátky do české extraligy, nikoli však do Litvínova, ale do Sparty, které se upsal na dva roky. Foto: Profimedia.cz

7. Brian Ihnacak Klub(y): Hradec Králové, Sparta Praha, HC Litvínov, Dynamo Pardubice

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 127

Počet branek: 38

Počet asistencí: 41

Počet kanadských bodů: 79 Brian Ihnacak je synem bývalého československého reprezentanta Petera Ihnačáka, který na začátku osmdesátých let emigroval do Kanady a následně odehrál přes čtyři stovky utkání v NHL. Brian sice v roce 2004 prošel draftem, v němž se stal kořistí Pittsburghu, ale na led v elitní lize nikdy nenaskočil. Už ve 22 letech se poprvé vypravil do země svých předků a odehrál sezonu Kežmaroku. Pak se na rok vrátil do zámoří, aby se následně opět objevil na Slovensku. Přes další angažmá v Itálii, ve Švédsku a v Norsku se dostal v roce 2015 do Hradce Králové. Prožil tam rok a stejně dlouhou dobu pak pobyl ve Spartě. Půl ročníku odehrál v Litvínově a pobyt na českých kluzištích završil dvěma roky v Pardubicích. S extraligou se Kanaďan se slovenskými kořeny a italským občanstvím loučil s bilancí 127 odehraných utkání a 79 bodů v základní části soutěže. Foto: Profimedia.cz

6. T.J. Melancon Klub(y): Bílí Tygři Liberec

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 167

Počet branek: 20

Počet asistencí: 66

Počet kanadských bodů: 86 Obránce T.J. Melancon přicházel v roce 2021 jako čerstvý slovenský šampion. Mistrovský titul vybojoval v sezoně 2020/21 vybojoval v dresu Žiliny a pak se posunul o pár set kilometrů na západ, aby vyzkoušel i českou extraligu. Nejdříve se Bílým Tygrům upsal na jeden rok, ale nyní už kroutí na severu Čech čtvrtý ročník. A v modrobílém dresu si vůbec nevede špatně. Je druhým nejproduktivnějším zahraničním bekem v klubové historii. Foto: Profimedia.cz

5. Christophe Lalancette Klub(y): Hradec Králové, HC Plzeň

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 171

Počet branek: 33

Počet asistencí: 56

Počet kanadských bodů: 89 V roce 2012 byl útočník Christophe Lalancette draftován Žraloky ze San Jose, ale v NHL se nikdy neobjevil. Jako řada jeho krajanů se tedy vydal za výdělkem do Evropy. Nejprve zakotvil dva roky v Michalovcích a od sezony 2021/22 oblékal dres Hradce Králové. Na východě Čech se vyprofiloval v jednoho z klíčových hráčů. Letos v létě však změnil povětří a zamířil do Plzně. Na západě Čech se upsal do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

4. Tyler Redenbach Klub(y): Dynamo Pardubice, Oceláři Třinec, Bílí Tygři Liberec

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 176

Počet branek: 43

Počet asistencí: 59

Počet kanadských bodů: 102 Útočník Tyler Redenbach byl v roce 2003 draftován ve třetím kole Arizonou, ale v NHL si nikdy nezahrál. A to byl po sezoně 2003/04 oceněn Bobby Clarke Trophy pro nejproduktivnějšího hráče juniorské soutěže WHL. Definitivně vzdal snahu prosadit se do elitní zámořské ligy po sezoně 2007/08, kdy z AHL zamířil přes oceán do finského klubu SaiPa, kde strávil dvě sezony. Epizodně si zahrál i ve Švýcarsku, ale ve finských klubech hrál až do roku 2015, kdy podepsal smlouvu v Pardubicích.. V průběhu ročníku 2016/17 se stěhoval do Třince a na jeho konci byl nejproduktivnějším cizincem v české nejvyšší soutěži. Další sezonu odstartoval opět ve Finsku, ale v Tampere odehrál jen deset zápasů a vrátil se mezi české mantinely a hájil pak do roku 2019 barvy Liberce, jimž jednou pomohl ke stříbrným medailím. Po odchodu z extraligy odehrál ještě sezonu v Japonsku a pak ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

3. Giorgio Estephan Klub(y): HC Litvínov, Hradec Králové

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 155

Počet branek: 39

Počet asistencí: 68

Počet kanadských bodů: 107 Útočník Giorgio Estephan je jedním z hráčů, kteří prošli draftem NHL, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevili. Ještě v ročníku 2020/21 působil v AHL a v soutěži ECHL, pak se ale rozhodl otestovat své schopnosti v Evropě a vybral si angažmá v Litvínově. Rodák z Edmontonu rychle ukázal, že v něm vězí pozoruhodný hokejový potenciál. Předváděl šikovnost, uměl to s pukem, měl kreativní myšlení, dobře bruslil a dokázal přesně zakončovat. Během dvou sezon na severu Čech ve 106 zápasech posbíral s náramnou lehkostí do statistik 83 bodů a následně zamířil do Finska, kde podepsal ročník kontrakt s klubem JYP Jyväskylä. Na severu Evropy ale vydržel jen krátce, odehrál pár utkání a vrátil se do Čech, konkrétně do Hradce Králové. Odehrál tam převážnou část minulé sezony a odstartoval tam i tu současnou, jenže její začátek se mu nepovedl a před pár dny přestoupil do slovenského Zvolena. Extraligu opouštěl jako třetí nejproduktivnější Kanaďan v její historii. Foto: Profimedia.cz

2. Alexandre Mallet Klub(y): Dynamo Pardubice, Kometa Brno, Vítkovice, Berani Zlín

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 295

Počet branek: 53

Počet asistencí: 62

Počet kanadských bodů: 115 V roce 2012 uspěl Alexandre Mallet ve druhém kole draftu NHL. Z 57. pozice ho získal Vancouver, jenže do nejprestižnější ligy světa neprosadil. Nějakou dobu strávil v juniorských soutěžích, v sezoně 2013/14 hrál v AHL a pak nastupoval dva roky v ECHL. V dresu Kalamazoo Wings zaznamenal v sezoně 2015/16 třiadvacet branek a 34 asistencí v 72 zápasech, pak se vydal vstříc prvnímu evropskému angažmá. Našel jej v Pardubicích. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver V dresu Dynama ale neodehrál svou celou první sezonu v extralize. Před uzávěrkou přestupů se stěhoval do Brna, kde se podílel na mistrovské jízdě za titulem. Kometě pak pomohl ještě k jednomu vítězství v nejvyšší soutěži. Před ročníkem 2020/21 zamířil do Vítkovic, kde opět patřil k tahounům mužstva. Po dvou letech se vrátil zpět do moravské metropole, ale už to nebylo ono. Krátce pobyl na hostování ve Zlíně, jemuž (neúspěšně) pomáhal se záchranou v extralize, a následně zmizel v Německu. Nyní už třetím rokem působí v nejvyšší francouzské soutěži. Foto: Profimedia.cz

1. Jérémie Blain Klub(y): Sparta Praha, Hradec Králové

Post: obránce

Počet odehraných zápasů: 290

Počet branek: 43

Počet asistencí: 110

Počet kanadských bodů: 153 V roce 2010 prošel obránce Jérémie Blain draftem NHL, když si ho ve čtvrtém kole vybral Edmonton, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevil. Jako řada jeho krajanů se sbalil a vyrazil okusit něco hokejového chleba do Evropy. Jeho první zastávkou byla liga EBEL, kterou hrál v barvách Villachu a Innsbrücku. Od sezony 2018/19 byl hráčem Sparty a patřil k oporám mužstva. Po dvou letech se rozhodl změnit povětří a upsal se Hradci Králové, kde se stal klíčovým hráčem mužstva. V minulých letech pravidelně patřil mezi nejproduktivnější ligové zadáky. Už nějaký čas je nejproduktivnějším Kanaďanem v historii české extraligy. Foto: Profimedia.cz