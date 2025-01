Z Julisky do Tottenhamu. Podívejte se, ve kterých klubech chytal Antonín Kinský

Kinský nakoukl do světa profesionálního fotbalu v Dukle. V posledním kole ročníku 2019/20 odchytal zápas proti Třinci, další starty přidal v následující sezoně. V létě roku 2021 tehdy osmnáctiletý gólman přestoupil do Slavie.

Pokračování 3 / 5

Vyškov

Ve Slavii byl do zimy, pak zamířil na hostování do druholigového Vyškova. V tom se stal jedničkou a v sezoně 2022/23 s týmem postoupil dokonce do baráže. Od Zlína dostal jediný gól, i to ale týmu z Baťova města stačilo na záchranu.

Foto: Profimedia.cz