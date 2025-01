Z hornického města do pivní Mekky. 5 fotbalistů, kteří od roku 2020 zamířili z Karviné do Plzně

2020: Adriel Ba Loua (Pobřeží slonoviny)

V Plzni dobře věděli, co dělají, když v roce 2020 přetáhli za přibližně 23 milionů korun na západ Čech z Karviné záložníka z Pobřeží slonoviny Adriela Ba Loua. Subtilní (jen 170 centimetrů vysoký) borec naskočil v dresu Viktorie v tuzemské lize do 35 zápasů, nastřílel sedm gólů a na šest dalších přihrál. Ale připravil jich mnohem víc, a kdyby jeho spoluhráči vypracované šance proměňovali, mohl mít v kolonce asistencí i dvouciferné číslo. Ještě před odchodem za západ Čech zvládl během dvou sezon v Karviné odehrát 54 střetnutí, v nichž zaznamenal tři branky a 16 nahrávek. V létě 2021 Plzeň opustil a za 30 milionů korun zamířil do polského Lechu Poznaň.