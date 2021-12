Z HISTORIE: Připomeňte si zkrácenou sezonu NHL před 27 lety - tehdy v ní Češi oslnivě zářili

Protože není na škodu se čas od času podívat do historie, pojďme si stručně připomenout zajímavý ročník 1994/95, který v NHL poznamenala výluka. V následujících kapitolách najdete pět událostí, které jsou s touto sezonou neodmyslitelně spojeny.

Lindros získal jako náplast Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče základní části (dalšími nominovanými byli Hašek s Jágrem). To, že sezona byla pro české hokejisty poměrně slušná, dokreslila i Vezinova trofej pro Dominika Haška (druhá v řadě), který dotáhl Buffalo do play-off, a nakonec také fakt, že jedním z hráčů, kteří pozvedli nad hlavu Stanley Cup, byl Bobby Holík.

Jágr versus Lindros – až do posledního kola vedli tihle dva tuhý boj o jednu z nejcennějších individuálních trofejí. Šťastnější byl nakonec český hokejista, který v posledním utkání dlouho čekal na bod, ale nakonec se mu povedlo asistovat u branky Stevense. Jágrovi napomohl i fakt, že se obrovitý Kanaďan zranil a neodehrál dva poslední zápasy základní části.

Smrtící styl Ďáblů z New Jersey



Trenér Jacqeus Lemaire naordinoval ve zkrácené sezoně před 24 lety New Jersey urputný obranný styl, s nímž tým došel až do finále Stanley Cupu. (Foto: Profimedia.cz)

Dívat se na to moc nedalo, ale úspěch to přineslo. Jacques Lemaire zavedl v New Jersey urputný styl, pro který se vžilo pojmenování „past ve středním pásmu.“

Ďáblové s Holíkem v sestavě ztratili v play-off jen čtyři utkání. Přejeli Boston, nadupaný Pittsburgh, Philadelphii (ta jako jediná dokázala Devils dvakrát porazit – možná i proto, že sama vyznávala bojovnější styl) a ve finále beze ztráty jediného duelu Detroit, vítěze základní části.