Z historie mistrovství světa 1954: maďarská kouzla zastavili (nadopovaní?) Němci

37 týmů bojovalo o 14 účastnických míst. Tradičně nejlítější boje nabídla Evropa. Němci se pustili do bitvy poprvé po válce, ve skupině měli za soupeře Norsko a také Sársko – to tehdy ještě nebylo včleněno do Německa, jednalo se o jedinou kvalifikaci, ve které tato spolková země (pod správnou Francie) bojovala. Skupinu nakonec poměrně suverénně ovládli Němci, v „derby“ dvakrát zvítězili a ztratili jen bod s Norskem.

Nejdramatičtější boje nabídla skupina D. V ní Anglie (v sestavě s devětatřicetiletým Matthewsem) remizovala s Belgií a zdolala domácí Švýcarsko. To ale senzačně porazilo Itálii a v opakovaném zápase to dokázalo i podruhé.

Maďaři znervózněli, zahazovali šanci za šancí. A jak to tak ve fotbale někdy bývá – šest minut před koncem se do vápna vřítil Rahm a překonal Grosicse. Otřesení Maďaři už srovnat nedokázali, houževnatí Němci poprvé přehráli soupeře, který předváděl možná hezčí fotbal, ale poslední krok nedokázal udělat.

Repríza duelu ze skupiny? V úvodu to tak vypadalo, Maďaři rychle vedli 2:0. V sestavě už měli i Puskáse, který v play-off pro zranění chyběl – a právě on byl autorem jedné z tref. Jenže ouha – Němci dokázali srovnat.

Střípky z turnaje



Německý kapitán Fritz Walter s trofejí pro mistry světa. Dodnes se nad ní vznáší stín možného dopingu. (Foto: Profimedia.cz)

Turkům přálo štěstí, na turnaj je poslal los. Třetí kvalifikační duel se Španěly se hrál v Římě a neměl vítěze, o všem tedy rozhodl čtrnáctiletý Luigi Franco Gemma, syn zaměstnance místního stadionu. V dnešní době věc poměrně nepředstavitelná, ale ve fotbalovém dávnověku rozhodoval los často.

Turnaj bavil lidi a padalo hodně branek. V průměru 5,38 na zápas. To číslo si dobře poznamenejte, dodnes nebylo překonáno. A nejspíš už ani nebude.

Brazilci se z prohry ve čtvrtfinále poučili, zápas si totiž natočili na video, sestříhali a v budoucnu použili jakýsi mix – svou dokonalou techniku a maďarské herní pojetí. Vyvarovali se i surovostí a zrodil se tak fenomén.

Právě surovosti dost pokazily jinak vynikající čtvrtfinále. Nejprve byli vyloučeni za vzájemnou potyčku Bozsik a Nilton Santos, za hrubý faul šel ven i Brazilec Humberto. Kopaly se dvě penalty, ale Brazilci v podlostech o něco vedli. To byl možná také důvod, že se nakonec radovali Maďaři – s tvrdostí soupeře se vyrovnali.

O finále se mluvilo ještě mnoho let. To, že Němci ve skupině tak vybouchli a nepředváděli bůhvíjaký fotbal (a to ani před, ani po turnaji), bylo pro leckoho podezřelé. Vyrojily se spekulace o dopingu, podložené tím, že někteří hráči z mužstva dostali záhadně žloutenku. Nikdy se ale nic nepotvrdilo, později pak vyšlo najevo, že Němci prohru ve skupině zamýšleli jako lest a doufali, že Maďaři je ve finále podcení.