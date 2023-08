Z Fortuna ligy do ciziny. 7 hráčů, kteří se v létě odrazili k zahraničnímu angažmá

I z české ligy se dá odrazit vstříc k zajímavému zahraničnímu angažmá. V následujících kapitolách najdete jména sedmi českých fotbalistů, kteří v létě odešli (nebo brzy nejspíš odejdou) z Fortuna ligy do zahraničí.

Tomáš Čvančara (Mönchengladbach) Se Spartou získal titul, dostal se do reprezentace a v létě přestoupil do Mönchengladbachu, který za něj zaplatí i s bonusy okolo 300 milionů korun. Tomáš Čvančara skvěle zvládl už přípravu a parádně vstoupil také do bundesligového ročníku. Ve své premiéře se třiadvacetiletý forvard blýskl dvěma góly do sítě Augsburgu. Foto: Profimedia.cz

Adam Gabriel (Midtjylland) Dvaadvacetiletý krajní obránce přestoupil před rokem do Hradce Králové. Od té doby hodně vyzrál, stal se oporou týmu a parádně mu vyšlo i EURO jednadvacítek. Svými výkony zaujal dánský Midtjylland, který za něj nabídl okolo dvaceti milionů korun. Ještě předtím na hráče ale aktivovala klauzuli o zpětném odkupu Sparta, takže Adam Gabriel míří na sever Evropy z Letné. Foto: Profimedia.cz

Dominik Janošek (Breda) Dominik Janošek byl od roku 2018 hráčem Plzně. Ve Viktorce se ale nikdy nedokázal naplno prosadit a putoval po hostováních. Před rokem přestoupil do Pardubic a po povedeném ročníku zamířil do druholigové nizozemské Bredy. Za tu zatím pětadvacetiletý záložník odehrál dva zápasy, ve kterých dal tři branky. Foto: Profimedia.cz

David Jurásek (Benfica) Nebylo otázkou kdy odejde, ale kam to bude. David Jurásek si nakonec plácl s Benfikou, která do Slavie poslala přes 330 milionů korun, což z něj udělalo druhého nejdražšího hráče v sešívané historii. Třiadvacetiletý reprezentant se v portugalském velkoklubu ihned postavil do základní sestavy a týmu pomohl k zisku domácího Superpoháru. V následném úvodním ligovém klání se ale zranil a několik týdnů bude mimo hru. Foto: Profimedia.cz

Vasil Kušej (Utrecht) Na jaře zářil v Mladé Boleslavi, ukázal se na „malém" EURU a teď je před ním další milník. Vasil Kušej býval spojován s přestupem do Sparty nebo Slavie, nakonec to ale vypadá, že se vydá jiným směrem. Třiadvacetiletý ofenzivní fotbalista má namířeno do nizozemského Utrechtu. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Ondřej Lingr (Feyenoord) Buď podepíšeš, nebo odejdeš. Ondřej Lingr, jemuž ve Slavii za rok končí smlouva, dobře věděl, na čem je. Dlouho okolo něj kroužil Panathinaikos, čtyřiadvacetiletý reprezentant ale nakonec míří jinam. O Lingra projevil zájem nizozemský šampion z Feyenoordu, který má sešívaným zaplatit okolo 100 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Filip Nguyen (FC Cong An Ha Noi) K zajímavému zahraničnímu angažmá se odrazil také Filip Ngyuen. Třicetiletý gólman, jenž v lize chytal za Liberec a Slovácko, odešel do vietnamského FC Cong An Ha Noi, který je známý jako Hanojský policejní fotbalový klub. S tím podepsal luxusní tříletý kontrakt. Navíc by mohl chytat i za vietnamskou reprezentaci. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia