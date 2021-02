Z Fortuna ligy až na EURO. 4 ligoví útočníci, kteří se porvou o letenku na šampionát

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý už přemýšlí o tom, jaký tým vezme na EURO. Útočnou jedničkou českého týmu je Patrik Schick, o další místa na hrotu sestavy se ale strhne ještě pořádný boj, do něhož zasáhnou i čtyři ligoví útočníci. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Na podzim měl formu jako hrom, stal se sparťanským útočníkem číslo jedna a dokázal se prosadit i v Evropské lize. Na kontě má jedenáct ligových tref a je jedním ze tří nejlepších ligových střelců. Mluvilo se o jeho povolání do reprezentace, jenže v posledních čtyřech duelech se střelecky neprosadil a v uplynulém utkání se nevešel ani do základní sestavy. Dokáže šestadvacetiletý Lukáš Juliš zase navléct střelecké kopačky?

Když se v létě vracel do Slavie, tak se řada lidí ptala, proč jej trenér Jindřich Trpišovský bere. Jenže Jan Kuchta ukazuje, že na velký fotbal má. Na podzim se prosadil v Evropské lize a nyní má na kontě už jedenáct ligových branek. Devět z nich čtyřiadvacetiletý Kuchta nasázel na jaře a nahlas si říká o místo v reprezentaci.

Zdeněk Ondrášek

Nejzkušenější z uvedeného kvarteta je Zdeněk Ondrášek. Dvaatřicetiletý útočník toho v reprezentaci odehrál nejvíc a mimo jiné se blýskl gólem do sítě Anglie. V průběhu podzimu přišel do Plzně a čekalo se, že bude sázet jednu branku za druhou. Jenže aktuálně má na kontě jen čtyři zásahy a jeho šance na to, že se dostane na EURO, nejsou tak vysoké, jaké byly ještě před pár měsíci.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia