Z extraligy do Švýcarska. Podívejte se, kteří extraligoví beci bojují o mistrovství světa

Jak bude vypadat sestava českého týmu na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku? Kolik se do konečné nominace dostane posil z NHL? Na to si ještě nějakou dobu budeme muset počkat. O místo v týmu bojuje i několik extraligových beků. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Pětadvacetiletý bek se zkoušel prosadit v zámoří, už v průběhu loňské sezony se ale vrátil do Plzně a zahrál si na druhém světovém šampionátu v řadě. Indiáni jej před pár dny poslali do Litvínova, proslýchá se však, že Michal Moravčík po sezoně odejde do zahraničí. Zahraje si předtím na mistrovství světa ve Švýcarsku?

Filip Pyrochta (Kometa Brno)

O startu ve Švýcarsku může snít také Filip Pyrochta. Třiadvacetiletý bek bojoval už o mistrovství světa 2018, kdy v reprezentaci odehrál dvanáct zápasů. Tehdy se do konečné nominace nedostal a následně odešel do zámoří. Do NHL se však neprosadil a před letošní sezonou posílil Kometu. Trenér Říha jej letos vzal na Karjala Cup a Channel One Cup.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia