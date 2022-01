Z extraligy do Pekingu. 5 českých hráčů Sparty, kteří se mohou dostat na olympiádu

Filip Chlapík

Pokud by do Pekingu nejel, bylo by to obrovské překvapení. Filip Chlapík, který po konci v NHL ukazuje své kvality v extralize, by mohl patřit k hlavním zbraním českého týmu. V tomto ročníku dal už dvacet branek, přidal 22 asistencí a je nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Na Channel One Cupu sice nestartoval, na olympiádě by ale hrát měl.

Foto: Beránek / CNC / Profimedia