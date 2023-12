Z Edenu na Stínadla. 4 hráči Slavie, kteří by na jaře měli hostovat v Teplicích

Štěpán Chaloupek

Všichni už to ale berou jako hotovou věc. Dvacetiletý obránce Štěpán Chaloupek míří z Teplic do Slavie, která by za něj měla zaplatit okolo 25 milionů korun. Talentovaný bek, který má na kontě 46 ligových startů, by měl ale na jaře zůstat ještě na hostování na Stínadlech.