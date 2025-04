Z devíti zůstal jen zlomek. 3 čeští brankáři, kteří mohou získat Stanley Cup

Do NHL vlétl jako uragán. Třiadvacetiletý rodák z Ostravy v úvodu svého premiérového ročníku sbíral jednu výhru za druhou, byl hvězdou Montrealu. Nakonec zvládl 16 zápasů a zapsal sedm vítězství, úspěšností zákroků se přiblížil k 91%. V play-off Canadiens hrají proti Washingtonu.

Na Davida Ritticha je spoleh. Jedničkou Los Angeles se sice nestal, přesto zvládl 34 zápasů a 18 z nich končil výhrou. V uplynulém ročníku si dvaatřicetiletý český gólman připsal v play-off dva starty, do úvodního letošního duelu série s Edmontonem nezasáhl.

Vítek Vaněček (Florida Panthers)

Uplynulé dvě sezony chytal za New Jersey. Následně se přesunul do San Jose, v průběhu ročníku však měnil působiště znovu a zamířil na Floridu – tedy do týmu úřadujícího šampiona NHL. V základní části odchytal za Panthers sedm zápasů, z výhry se radoval dvakrát. Dočká se šance v play-off? Florida bojuje o postup proti Tampě Bay.

