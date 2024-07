Wimbledonská revoluce. Nikdy nevyhrála žádný titul, ale jako první ukázala před 75 lety kalhotky

Letos je to 75 let od chvíle, co nejslavnější tenisový turnaj světa zažil nevídaný skandál. Když v roce 1949 nastoupila na kurt ve Wimbledonu americká tenistka Gussie Moranová, šokovala diváky krátkou sukní, z pod které při každém prudším pohybu vykukovaly krajkou lemované kalhotky.